Antonella Onestini piange per l’ex Gianluca: “Mi ha protetta”/ “Mi ha salvata in un brutto momento”

GF Vip, Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca: “A lui ha dato fastidio che…“

Dopo aver ritrovato l’ex fidanzato Gianluca Benincasa nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi si è confidata in Confessionale con Alfonso Signorini. La concorrente ha raccontato le sue sensazioni dopo averlo rivisto, ripercorrendo le ultime tappe del loro amore prima della rottura: “Mi sento un po’ male, ma è successo. In amore si soffre e si fa soffrire. A giugno, quando ci siamo lasciati, ero incerta sulla relazione. Dopo abbiamo continuato a vederci fino a fine luglio“.

Gianluca Benincasa: "Antonella Fiordelisi manipolata dal papà al GF Vip"/ Lui replica e accusa: "È pazzo!"

Nel confronto Benincasa si è commosso guardandola, dicendosi ancora innamoratissimo di lei nonostante la fine della storia d’amore. Antonella cerca di spiegare per quale motivo abbia avuto una reazione rabbiosa durante il confronto: “Lui non mi ha mai vista così, con un altro ragazzo. Quando abbiamo chiuso la nostra relazione, io sono sempre rimasta single. A lui ha dato fastidio questa cosa, che io sia innamorata di un altro“.

GIANLUCA BENINCASA, CHI È EX FIDANZATO DI ANTONELLA FIORDELISI/ "Lei mi ama ancora, manipolata dal padre"

Antonella Fiordelisi in lacrime: “Gianluca è sempre stato il mio salvatore“

Nel Confessionale del Grande Fratello Vip 2022, a seguire, Antonella Fiordelisi si lascia andare alle lacrime spiegando perché Gianluca Benincasa sia stato così importante per lei: “Lo volevo ringraziare per tutto quello che ha fatto per me, perché comunque mi è stato molto vicino in un momento molto particolare. Non penso che adesso lui mi voglia bene, però…“. E spiega per quale motivo si è innamorata di lui: “Lui è una bellissima persona, empatica, socievole, buona, ha tantissimi pregi quindi mi sono innamorata di lui anche per questo“.

Antonella Fiordelisi/ Con Edoardo Donnamaria tra amore, gelosia e… Antonino "Un flirt"

Il loro amore è nato dopo un episodio che ha segnato la vita di Antonella che, senza entrare nei dettagli, l’ha ringraziato per esserle stato vicino in un momento delicato: “In più mi è stato vicino in un momento un po’ particolare, dove mi sono trovata da sola e in una brutta situazione. Lui è subito corso da me. Da lì ho provato più emozioni ancora, e da lì ci siamo fidanzati. È sempre stato il mio salvatore: mi ha protetta“. Infine, prima di chiudere la chiacchierata intima con Signorini, dichiara il suo amore per Donnamaria: “Però io mi sono innamorata di Edoardo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA