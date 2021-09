Antonella Palmisano, chi è la campionessa olimpica 20 km di marcia/ Mio oro non vale meno di Jacobs e Tamberi

Antonella Palmisano ci ha regalato una delle imprese più belle per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020 con la sua medaglia d’oro nella 20 km di marcia, arrivata appena 24 ore dopo il trionfo nella stessa gara maschile di Massimo Stano, una doppietta meravigliosa che ha riportato l’Italia al centro del mondo della marcia e ha contribuito in maniera determinate al bottino di ben cinque medaglie d’oro che sono arrivate dall’atletica leggera, la regina degli sport alle Olimpiadi.

Oney Tapia/ Dall'infortunio causa della cecità ai trionfi di Tokyo 2020: "Tutto è possibile"

Per Antonella Palmisano, nata a Mottola (Taranto) il 6 agosto 1991, il successo è curiosamente arrivato proprio il 6 agosto, per festeggiare un trentesimo compleanno che resterà per sempre indimenticabile per la marciatrice pugliese. In carriera Antonella Palmisano aveva già ottenuto diversi risultati di spicco, quali ad esempio il bronzo ai Mondiali di Londra 2017 e un altro bronzo agli Europei di Berlino 2018, sempre sulla 20 km di marcia, ma naturalmente una medaglia d’oro olimpica è il trionfo che vale un’intera carriera per qualsiasi atleta.

Cannabis non più doping dal 2023?/ Wada: "Faremo una revisione sullo status dopante"

ANTONELLA PALMISANO CHI È: RISULTATI SPORTIVI E NON SOLO…

Per Antonella Palmisano alle Olimpiadi c’era da “riscattare” il quarto posto di Rio de Janeiro 2016, un risultato comunque eccellente dal punto di vista tecnico ma che lascia sempre l’amaro in bocca per chi resta ai piedi del podio. A dire il vero quella “medaglia di legno” aveva avuto un epilogo comunque felice, perché dopo quella gara era arrivata la proposta di matrimonio da parte dell’allora fidanzato Lorenzo Dessi, che accolse a Fiumicino Antonella Palmisano di ritorno dal Brasile inginocchiato su un tappeto rosso, con un anello e un mazzo di fiori in mano. Il matrimonio è stato poi celebrato nel 2018.

Marcell Jacobs/ “Ballando con le stelle? Sfrutto il momento, mio padre uno stron*o”

Dopo la medaglia d’oro a Tokyo 2020 invece la campionessa olimpica è stata coinvolta suo malgrado in una polemica, perché la devozione di Antonella Palmisano per la Madonna era stata ridotta dal Tg1 ad un mero rituale di superstizione. Poco male comunque, perché Antonella ha ricevuto tantissimo affetto e riconoscimenti importanti, ad esempio in occasione del meeting di Padova che per celebrare Palmisano e Massimo Stano ha aggiunto anche due gare di marcia nel programma dell’evento. In diverse interviste Antonella ha evidenziato quanti sacrifici si debbano fare per vincere nella marcia, ringraziando il suo allenatore Patrizio Parcesepe e lanciando un appello: “Il mio oro non vale meno di quelli di Jacobs e Tamberi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA