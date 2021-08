Antonella Palmisano chi è/ Medaglia d’oro nella marcia 20km: doppia festa a Sapporo!

Antonella Palmisano ha da poco vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alla marcia da 20 km femminile e dunque regala all’Italia l’ottava medaglia oro in questi giochi nipponici, permettendoci anche di fare un vero e proprio record di titoli nella storia dell’Italia nelle competizioni olimpiche. La marciatrice di Mottola che pure oggi spegne ben 30 candeline, entra dunque nella storia dell’Italia ai Giochi Olimpici ed è grandissima e duplice festa intorno a lei oggi per le strade di Sapporo. Il suo è stato un vero e proprio trionfo oggi nella marcia 20 km delle Olimpiadi di Tokyo 2020: nelle lista delle favorite ma non nelle big per il titolo, vista la difficile preparazione pre olimpica, (complicata da diversi infortuni), l’azzurra pure si è subito imposta nel gruppo di testa e sferrando l’attacco a 4 km dal traguardo, ha dunque beffato le corazzate asiatiche. Nel finale le avversarie hanno appena visto le spalle di Antonella Palmisano che braccia al cielo e sventolando il tricolore è arrivata al traguardo e completato dunque una vera e propria impresa.

ANTONELLA PALMISANO CHI È: DAL 4^ POSTO DI RIO AL PRIMO GRADINO DEL PODIO

Ma mentre si celebra la stupenda medaglia d’oro di Antonella Palmisano, andiamo a dare qualche notizia in più sulla marciatrice, anche per coloro che non sono molto avvezzi a questo sport. Nata a Mottola nel 1991, Antonella Palmisano è davvero una delle stelle più luminose della marcia italiana: nel suo palmares contiamo 19 titoli italiani di cui 6 assoluti e 13 giovanili, e pure tre record nazionali. Ma non solo: nelle rassegne internazionali il nome di Antonella Palmisano fa rabbrividire le rivali: ha vinto nella sua meravigliosa carriera due argenti agli Europei U23 nella marcia 20 km (Ostrava e Tampere), come pure si è fregiata del bronzo ai mondiali di Berlino del 2018 e pure è riuscita a salire sul terzo gradino del podio alle Olimpiadi di Londra del 2012. Sempre per i Giochi Olimpici, a Rio 2016 la nostra azzurra si è classificata solo quarta: e oggi sulle strade di Sapporo ha trovato giusta e meritata “vendetta”. Godiamoci allora il gran trionfo di Antonella Palmisano alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

