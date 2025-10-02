Antonella Perini e Luca Panont ospiti di Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo svelano la verità su Barbara De Santi, le rivelazioni sulla dama di Uomini e Donne.

Tra gli ospiti di Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo anche due ex volti di Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont. I due si sono conosciuti nel noto dating show di Maria De Filippi, nel parterre over, e pian piano l’intesa tra loro è aumentata sempre di più. Dopo un periodo di frequentazione nel 2022 decisero di lasciare insieme la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere, a distanza di qualche anno la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

A CasaLollo hanno parlato di Barbara De Santi, la dama qualche mese fa aveva lasciato Uomini e Donne insieme al cavaliere Ruggiero D’Andrea. Sembravano molto innamorati e felici, la loro relazione però non è durata a lungo, infatti hanno deciso di prendere due strade diverse. La scorsa settimana sono tornati nello studio del programma di Maria De Filippi per un confronto ma non ci sono stati risvolti positivi sulla rottura e la dama ha deciso di tornare in trasmissione per rimettersi in gioco. Luca Panont pensa che la De Santi non riesca a stare lontana da Uomini e Donne, ha poi commentato una sua dichiarazione, cioè che sarebbe andata a cena a Verona con l’ex cavaliere Fabio mentre Isabella era a Dubai.

Flirt clandestino tra Barbara De Santi e Fabio? Le rivelazioni dell’ex cavaliere Luca Panont

Isabella e Fabio erano convolati a nozze ma poi si sono detti addio, i due hanno divorziato ma non hanno mai parlato della loro rottura a Uomini e Donne. Luca Panont ha raccontato che lui e Antonella Perini dopo essere usciti dal programma per un po’ hanno frequentato Barbara De Santi in amicizia, però contattava sempre lui per le uscite e mai la sua compagna. Lui è convinto che la dama soffre la lontananza dal programma ed è per questo che cercava delle dinamiche per tornare in studio.

Antonella Perini ha fatto sapere che Fabio e Barbara De Santi si sono visti dopo che lui e Isabella si erano detti addio, però l’intenzione della dama era quella di creare una dinamica per tornare a Uomini e Donne. A Luca infatti aveva detto che l’ex cavaliere l’aveva presa in giro dicendole che si era separato dalla moglie senza che fosse vero. Panont e la compagna hanno più volte ribadito che La De Danti quando è fuori dal dating show fa di tutto per creare dinamiche con personaggi che fanno parte di Uomini e Donne per avere l’opportunità di tornare nel parterre.