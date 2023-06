Antonella Perini e Luca Panont di Uomini e Donne hanno perso il figlio che aspettavano?/ “Momento difficile”

Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont hanno perso il bimbo che aspettavano?

La storia d’amore tra Antonella Perini e Luca Panont è nata negli studi di Uomini e Donne. La coppia ha perciò lasciato il programma, continuando a vivere la propria storia d’amore che, lo scorso marso, ha portato ad una bellissima svolta. Antonella e Luca hanno infatti rivelato di essere in attesa del loro primo figlio, poi qualche settimana l’ex volto di Uomini e Donne ha anche rivelato ai follower la lista dei possibili nomi del nascituro.

Stando all’intervista che la coppia ha recentemente lasciato a Witty Tv, pare tuttavia che la gravidanza non sia andata a buon fine. Le voci di possibili problemi circolavano già da qualche settimana, anche dovute ad alcune dichiarazioni fatte dalla stessa Antonella, ma la conferma sembra ora essere arrivata dalle parole della coppia alle telecamere di Uomini e Donne.

Antonella Perini e Luca Panont rompono il silenzio dopo le voci sul figlio: “Abbiamo passato un momento difficile”

Antonella Perini e Luca Panont hanno esordito raccontando che la loro storia d’amore procede a gonfie vele: “Sono sei mesi che siamo usciti dal programma, speriamo che vi ricordate di noi. Sono sei mesi che siamo usciti dal programma, siamo ancora qua, siamo ancora insieme, siamo molto innamorati. Abbiamo passato sei mesi bellissimi, sono stati sei mesi intensi, pieni d’amore.” Poi però ecco annunciare un dramma: “Abbiamo passato un momento difficile un mese fa, ce lo chiedete in tanti, non abbiamo detto nulla ma pensiamo che sia comprensibile se non ne parliamo più.”

Pur non menzionando la gravidanza, le parole della coppia sono apparse a tutti come la conferma della triste notizia. Nonostante ciò, Luca e Antonella hanno spiegato di essere più uniti che mai: “È nato veramente un grande amore grazie al programma. […] Siamo due pazzi, perché siamo grandi e anche piccoli. Abbiamo dei progetti insieme, spero di poterli realizzare. Viviamo lontani ma viviamo giorno per giorno la nostra storia.”











