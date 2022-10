Antonella Perini torna a Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri balla con lei e…

Antonella Perini torna a Uomini e Donne come dama del trono Over

Antonella Perini torna a Uomini e Donne. L’ex tronista aveva partecipato al dating show nel 2006. Alla fine di quel percorso però Antonella ricevette un due di picche da parte di Marco Meloni. Antonella Perini ha accettato però di rimettersi in gioco e stando alle ultime indiscrezioni la donna sarebbe comparsa tra le Dame del Trono Over attirando l’attenzione in particolare di Riccardo Guarnieri. Una ragazza presente in studio come pubblico ha infatti svelato qualche retroscena su questo incontro: “Ieri ad un certo punto di fronte ad Armando Incarnato ho notato che c’era una ragazza nuova, molto alta, vestita con una tuta rosa corallo che già prima della puntata ha attirato l’attenzione di molti uomini del parterre. Parlando con gli altri del pubblico l’abbiamo riconosciuta, era Antonella Perini”.

Durante la puntata che è stata registrata, Armando è rimasto folgorato da Antonella Perini tanto da chiederle di ballare con lui: “Maria gli ha chiesto se voleva ballare con Gloria e lui indicando Antonella ha detto che voleva ballare con lei. Antonella dopo un sorriso e un tentennamento ha accettato”. A confermare il ritorno in studio di Antonella è stata anche Deianira Marzano che sulle storie Instagram ha postato la foto della corteggiatrice scrivendo: “Ieri dopo tanti anni è ritornata nel parterre degli Over Antonella Perini ex tronista 2007”.

Antonella Perini e Riccardo Guarnieri, nascerà una nuova coppia?

I fan più longevi di Uomini e Donne ricordano Antonella Perini come tronista. La donna si era interessata a due corteggiatori: Mattia Mor e Marco Meloni, impiegato di banca sardo. Proprio quest’ultimo riesce a fare breccia nel cuore della tronista, che però continuando a uscire con altri corteggiatori lo perde definitivamente. Marco infatti lascia il programma e Antonella Perini fa di tutto per farlo tornare, ma inutilmente. A puntare gli occhi su di lei Riccardo Guarnieri che avrebbe da poco chiuso con Ida Platano. Qualche settimana fa si era vociferato dell’addio di Riccardo Guarnieri al programma. A quanto pare l’uomo avrebbe sofferto nel vedere Ida assieme agli altri uomini.

L’indiscrezione si è fatta sempre più insistente in rete e sembra che lo storico cavaliere del dating show sia convinto della sua decisione a causa di Ida Platano, l’ex fiamma da cui sarebbe ancora influenzato. A quanto pare Riccardo, pur avendo chiarito di non voler tornare insieme a lei, soffrirebbe nel vederla insieme ad altri uomini. Dopo continui tira e molla, problemi di fiducia e una proposta di matrimonio sfumata nel nulla, sembra che la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non sia ancora giunta al suo epilogo. Stando ai rumors circolati nelle ultime ore a causa dell’anticipazioni su Uomini e Donne, il cavaliere sarebbe intenzionato a lasciare il programma per non vedere più la sua ex accanto ad altri uomini.













