Antonella Prenner, chi è?/ La donna trovata con Valerio Massimo Manfredi…

Mentre restano critiche le condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi, in molti si chiedono chi è Antonella Prenner, la donna che era in compagnia dello scrittore trovato esanime nel suo appartamento romano e anche lei ricoverata per via di quella che sembra essere un’intossicazione da monossido di carbonio a causa del malfunzionamento della caldaia. I soccorsi, infatti, hanno trovato la donna al suo fianco quando sono arrivati e in molti si chiedono chi essa sia e quali sono i loro rapporti. Al momento quello che possiamo dire è che Antonella Prenner è una filologa e latinista, insegna all’Università degli Studi di Napoli Federico II e ha scritto numerosi studi sulla letteratura antica.

Antonella Prenner, chi è? Filologa

Anche lei, proprio come Manfredi, ha firmato un romanzo dal titolo Tenebre pubblicato ormai tre anni fa. Antonella Prenner non è solo una studiosa del linguaggio e del latino ma è stata anche in corsa per una poltrona politica e, in particolare, ha ricoperto il posto di assessore alla cultura del Comune di Formia. Al momento sembra proprio che la latinista fosse a casa dell’amico Manfredi ma non si conoscono altri dettagli riguardo il loro rapporto e nemmeno sulla vita privata della filologa che dovrebbe avere 47 anni di età. Al momento sono ore concitate per i due protagonisti di questo incidente ma presto le cose potrebbero farsi più chiare e allora ne sapremo di più sia sulle cause del loro ricovero che sul resto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA