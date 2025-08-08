Antonella Ruggiero spiazza: "Ecco perché non farò mai più Sanremo" e poi svela un retroscena su Matia Bazar e Freddy Mercury

Antonella Ruggiero lapidaria: “Ecco perché non parteciperò più al Festival di Sanremo”

Antonella Ruggiero ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha ripercorso tutta la sua carriera, dal grande successo con i Matia Bazar fino alla difficile decisione di seguire la carriera da solista per poter girare il mondo liberamente e scoprire e scoprirsi sempre di più. E tra aneddoti e retroscena la cantante 72enne ha confessato che solo su una cosa è assolutamente certa e non ha dubbi: non parteciperà mai più al Festival di Sanremo. Lei che il palcoscenico del teatro Ariston l’ha varcato ben 11 volte conosce bene meccanismi e retroscena di un mondo che non sempre le è piaciuto.

“Non farò mai più Sanremo” ha ammesso categorica Antonella Ruggiero che poi è scesa nel dettaglio rivelando perché non parteciperà più: “Di Sanremo conosco bene il meccanismo, ha le sue regole, le sue condizioni legate al business e al marketing e io spesso non le reggo.” E poi ha svelato un retroscena: “Ricordo l’anno in cui sul palco salì Renato Dulbecco (l’edizione del 1999, ndr). Uno scienziato, Premio Nobel per la medicina, che partecipa a una manifestazione di canto per sollecitare i finanziamenti alla ricerca: be’ questo ti fa capire come vanno le cose”.

Antonella Ruggiero e il retroscena di Freddy Mercuri: “Era un fan di ‘Ti Sento'”

Di aneddoti e ricordi non proprio felici legati alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo Antonella Ruggiero ne ha tantissimi. In un’edizione in cui partecipò da solista nel lontano 1998 con Amore Lontanissimo fu costretta a modificare il brano perché a causa di una brutta influenza le andò via la voce grazie alla sua bravura non se ne accorse nessuno e arrivò seconda ma lei è certa che gran parte della colpa fu del servizio fotografico fatto in pieno inverno all’aria aperta in riva al mare.

Alla cantante ricordi più lieti e di soddisfazioni professionali, tuttavia, non mancano ed infatti ha concluso l’intervista con una curiosità che riguarda una vera e propria star di fama internazionale: “Freddie Mercury era un fan di ‘Ti sento’. Lo conobbi a Tokyo. Trascorremmo una serata bellissima, lui cantava le nostre canzoni ma quello che maggiormente mi ricordo, mi scusi, è il sushi squisito che mangiammo”. Sull’addio ai Matia Bazar, invece, ha confessato che fu difficile.