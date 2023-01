“Antonella schiaffeggia Edoardo al GF Vip”, caos sul web/ Signorini non se ne accorge ma non è come sembra…

Antonella Fiordelisi ha dato uno schiaffo a Edoardo Donnamaria? Il web lancia l’allarme…

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria saranno i grandi protagonisti della prima diretta del Grande Fratello Vip del 2023. Lo ha annunciato Alfonso Signorini nel corso del collegamento dallo studio del GF che, come di consueto, anticipa la puntata in prima serata. Proprio durante questo collegamento è però accaduto qualcosa di cui il conduttore non si è accorto.

Nel momento in cui annunciava che questa sera si parlerà dei dissapori dei Donnalisi e del loro allontanamento, andavano in onda le immagini di una discussione tra i due. Ad un certo punto i due hanno una collisione fisica e, pochi istanti dopo, Edoardo si porta una mano alla faccia dopo essere stato colpito da Antonella. Un episodio di cui Signorini non si è accorto ma che non è passato inosservato al popolo del web.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, scontro al GF Vip ma niente schiaffo

Pochi istanti dopo il filmato in cui Signorini parla dallo studio e Antonella ed Edoardo si scontrano ha iniziato a fare il giro del web e c’è chi ha lanciato un chiaro allarme: “Antonella ha dato uno schiaffo ad Edoardo!” Secondo qualcuno infatti la Fiordelisi avrebbe tirato un ‘ceffone’ a Donnamaria, da qui la reazione di lui prima descritta. Una visione più attenta della scena sembra però descrivere altro.

In quel momento Antonella Fiordelisi apre un’anta dell’armadio di Edoardo, tirando fuori una sua camicia, probabilmente con la volontà di buttarla via. Lui cerca di riprenderla e nel tira e molla Antonella la tira via con forza, facendogliela finire in faccia. Dunque non ci sarebbe stato alcun ceffone da parte della spadista. D’altronde, qualora fosse realmente accaduto, il Grande Fratello prenderà di certo le dovute decisioni.

