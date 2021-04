Antonella, sorella di Anna Valle/ “È la mia anima, il nostro legame è unico”

“Io la considero la mia anima perché lei sa ascoltare i miei silenzi pieni di rumore. Con lei non devo dire niente. È proprio la sorella maggiore e la sorella che tutti vorrebbero.” È così che Antonella, la sorella di Anna Valle, introduce la bellissima sorpresa che ha in serbo per l’attrice a Canzone Segreta. E, prima di incontrarla sul palco, racconta qualcosa del loro rapporto: “Quando ha iniziato a partecipare alle selezioni per il concorso di Miss Italia lei ha iniziato davvero per gioco. Né lei, né noi ci saremmo aspettati che vincesse. Poi lei è tornata e io ero contentissima di poterla riabbracciare, però ho capito che forse l’avrei un po’ persa, almeno fisicamente.” Nonostante la distanza, il loro amore le ha tenute sempre l’una al fianco dell’altra. Antonella infatti le dice: “Il nostro è un legame unico, che nessuna distanza può separare”. Quando Anna e Antonella si ritrovano faccia a faccia sul palco di Canzone Segreta, le due si lasciano andare alle lacrime e si scambiano baci, seppur in lontananza.

ANNA VALLE/ Il marito Ulisse la sorprende in diretta: “La amo tantissimo”

LEGGI ANCHE:

Renio, fratello e papà Anna Valle/ "Loro ci sono sempre stati, mia mamma Marisa..."Ulisse Lendaro, marito Anna Valle/ "Padre presente ma mai mammo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA