Tra le tante persone che da anni non smettono di cercare una qualche verità per la morte di David Rossi – questa sera protagonista della diretta di Linea di confine – sicuramente la moglie Antonella Tognazzi occupa assieme alla figlia Carolina Orlandi un ruolo in primissimo piano negando da ormai quasi 12 anni esatti l’ipotesi che il marito si sia gettato volontariamente dalla finestra del suo ufficio della banca Monte dei Paschi di Siena: una tesi – quest’ultima – avanzata dagli inquirenti già immediatamente dopo il decesso e alla quale la stessa Antonella Tognazzi credette in un primo momento; salvo poi perdere ogni fiducia nelle indagini non appena vennero fuori le effettive carte degli inquirenti.

Partendo dal principio, a chiunque fosse alla ricerca di risposte alla domanda “chi è Antonella Tognazzi” purtroppo dobbiamo dire fin da subito che sul suo privato non si sa praticamente nulla: di certo c’è che iniziò a frequentare David Rossi nel 1998 dopo essere uscita da una precedente relazione con un uomo che le diede la sua unica figlia – la già citata Carolina Orlandi -; mentre dopo la morte del secondo marito sembra che non abbia più intrapreso alcuna relazione, descrivendo ancora oggi il loro rapporto come una “simbiosi completa” che le ha permesso di “conoscere l’amore vero“.

Chi è Antonella Tognazzi: la moglie di David Rossi indagata (ed assolta) per violazione delle privacy

Proprio perché Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, più di chiunque altro lo conosceva, da anni è certa al 100% (ma forse anche qualcosa in più) che “mai si sarebbe ammazzato” perché “amava troppo la vita”: una certezza che – peraltro – si accompagna anche alle tante incongruenze sul caso come la presenza di chiari lividi sul corpo del marito cagionati la stessa sera della morte, oppure l’inquinamento della scena del crimine (ovvero l’ufficio) da parte dei pm prima dell’arrivo della scientifica; per non parlare poi degli ignoti che hanno osservato a lungo il corpo dopo la caduta attendendo che esalasse l’ultimo respiro, o di quell’orologio misteriosamente caduto dalla finestra 20 minuti dopo David.

I dubbi – insomma – sono tanti e l’obiettivo da 12 anni a questa parte della moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi, è solamente quello di dissiparli tutti e giungere ad una qualche giustizia; ma come se non bastasse in questa difficile battaglia ha dovuto attraversare lei stessa un processo durato circa due anni nel quale venne accusata di aver violato la privacy del datore di lavoro del marito, Fabrizio Viola: la sua colpa sarebbe stata quella di inviare ad un giornalista alcune mail scritte dallo stesso Rossi nelle quali rivelò a Viola che quella notte si sarebbe tolto la vita; ma fortunatamente venne completamente assolta.