Nella diretta di questa sera di Linea di Confine – in onda a partire dalle 23:35 su Rai 2, sempre condotto da Antonino Monteleone – si tornerà a parlare del caso di David Rossi assieme ad Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi che sono, rispettivamente, la moglie e la figlia di David Rossi (o meglio, figliastra, ma poco cambia) del banchiere tragicamente e misteriosamente morto nel 2013: proprio loro, infatti, sono da sempre le prime sostenitrici dell’idea che il decesso non sia collegabile a un suicidio e in tal senso combattono da ormai 12 anni.

Prima di arrivare ad Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi vale certamente la pena fare un passo indietro per ripercorrere brevemente la vicenda di David Rossi: impiegato alla Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di Capo del reparto comunicazione, il 6 marzo del 2013 precipitò dalla finestra del suo ufficio, morendo qualche minuto dopo e – purtroppo – prima dell’arrivo dei soccorsi che non poterono far altro che constatarne il decesso.

La morte di David Rossi si inserì nel complesso periodo delle indagini da parte della Guardia di Finanza sul fallimento della Banca Monte dei Paschi di Siena e sull’acquisizione da parte della Banca Antonveneta: l’abitazione di Rossi e il suo ufficio furono perquisiti, ma di fatto non rientrò mai tra i soggetti indagati; mentre il tema delle indagini servì ad avvalorare l’idea della procura che si fosse suicidato per la paura degli esiti dell’inchiesta.

Inizialmente, Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi (che comunque era ancora troppo piccola per avere un pensiero personale sull’argomento) credettero alla tesi del suicidio, ma ben presto persero completamente la loro fiducia nei confronti degli inquirenti e iniziarono a indagare “personalmente” a suo di periti e analisi: le tante incongruenze sul caso, alla fine, hanno fatto abbandonare a entrambe l’idea del suicidio e oggi sono ferme sostenitrici della tesi omicidiaria; oppure quantomeno del suicidio indotto da terzi.

Complessivamente, sulla vita di Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi sappiamo ben poco: la prima è certo che prima di conoscere e frequentare Rossi aveva avuto un’altra relazione dalla quale era nata Carolina, poi presa in carico dal banchiere dopo il matrimonio; mentre la seconda, mossa dalla volontà di scoprire cosa sia successo al padre, nella vita ha intrapreso la carriera della giornalista (con esperienze a La7 e Mediaset) per poi seguire le orme del padre e passare al mondo della comunicazione, nel suo caso politica.