Antonella Viola: “Allentare misure all’aperto”/ “Ora la bella stagione lo consente”

Allentare le misure all’aperto è possibile: la conferma arriva da Antonella Viola. L’esperta ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina Facebook ed ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19, citando vari studi internazionali. Ricerche che confermano un dato già noto: il contagio avviene al chiuso, quindi è possibile riaprire in sicurezza almeno all’aperto…

«Studi effettuati in Cina, in Irlanda e in varie altre parti del mondo dimostrano che il contagio da Sars-CoV-2 avviene in luoghi chiusi. Questi dati ci spingono a chiedere di allentare le misure all’aperto, ora che la bella stagione lo consente», le parole di Antonella Viola, che ha poi citato ad esempio la riapertura dei ristoranti all’aperto con tavoli ben distanziati oppure i corsi di fitness nei parchi: «Usiamo i dati nel modo giusto: per ripartire».

ANTONELLA VIOLA SUL CASO ASTRAZENECA

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del vaccino Astrazeneca e Antonella Viola ha lanciato una frecciatina all’Ema. Intervenuta ai microfoni di Otto e mezzo, l’immunologa ha sottolineato che l’agenzia europea del farmaco non ha preso una posizione chiara per l’ennesima volta: «L’Ema in questo periodo ha continuato ad indagare sui casi sospetti e si è resa conto che non è possibile escludere la correlazione con il vaccino: ora i Paesi europei stanno pensando di vaccinare solo gli over 55 o gli over 60, ma Ema di nuovo non ha preso una posizione chiara. L’agenzia – ha aggiunto Antonella Viola ai microfoni di Lilli Gruber – si è semplicemente limitata a dire che ci sono questi casi che interessano principalmente donne e giovani in questa fascia d’età, ma non ha dato una indicazione precisa su cosa fare».

