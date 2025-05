Simona Izzo rappresenta senza dubbio uno dei volti più rappresentativi del mondo dello spettacolo tra cinema e tv; un’influenza che certamente giustifica l’ampia attenzione nei suoi confronti anche da parte di coloro che seguono le dinamiche di gossip e cronaca rosa. Da anni è legata a Ricky Tognazzi ma, oltre all’attualità, gli appassionati di cronaca rosa hanno spesso indagato sui trascorsi sentimentali dell’attrice e regista e in particolare per il rapporto con l’ex marito, Antonello Venditti.

Simona Izzo, chi è la regista e malattia: “Depressione? A letto per 10 anni”/ “Ho sofferto tanto…”

Perchè Simona Izzo e Antonello Venditti si sono lasciati? Una domanda ricorrente ma che, nel tempo, non ha mai trovato una risposta netta e definitiva. Il matrimonio nel ‘75, la nascita del figlio Francesco e appena 3 anni dopo il grande passo è arrivata la separazione. Nozze brevi e, stando ad alcuni racconti dell’attrice, la liaison sarebbe sfumata per presunte ragioni di infedeltà. Antonello Venditti, al contempo, non ha mai negato di aver vissuto quella rottura in maniera quasi nefasta; un epilogo sentimentale che coincise con una vera e propria crisi esistenziale per l’artista come raccontato in alcune interviste del passato. “Mi faceva paura tutto, pensai anche di farla finita… Fu Lucio Dalla a farmi capire che dovevo allontanarmi da Roma”.

Ricky Tognazzi, chi è il marito di Simona Izzo: “I nostri litigi? Appunti per i film”/ “Grazie a lui…”

Antonello Venditti, ex marito di Simona Izzo: “Con mio figlio Francesco il rapporto era instabile, poi…”

Francesco Venditti – figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo – ha spesso raccontato del rapporto con entrambi i genitori focalizzandosi soprattutto sulla figura paterna. “Un rapporto speciale, empatico”, senza nulla togliere al rapporto con la mamma che lo ha supportato nel suo percorso di crescita sia umana che professionale. Un amore tra padre e figlio più forte delle mancanze del passato, delle assenze dovute agli impegni professionali; un rimorso che ha sottolineato con onestà anche Antonello Venditti sottolineando anche come oggi il legame tra loro sia più solido che mai.

Antonello Venditti: “Mio figlio Francesco? Magari avessi avuto un papà come lui”/ “Le difficoltà in passato…”

“Avevamo un rapporto instabile, oggi è diventato meraviglioso”, sottolineava Antonello Venditti proprio in una recente intervista a Domenica In parlando del rapporto di oggi con suo figlio Francesco. Parole che mettono in evidenza come entrambi siano stati capaci di ripartire dalle basi senza lasciare che le mancanze del passato avessero ripercussioni sul rapporto attuale.