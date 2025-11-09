Chi era Antonello Falqui, Re indiscusso del genere televisivo del varietà: vita e carriera del regista che lanciò le trasmissioni in diretta della Rai

Protagonista assoluto di una certa televisione italiana ormai – in larghissima parte – sparita e quasi dimenticata, Antonello Falqui questa sera tornerà in quella Rai 1 che (in un certo senso) ha contribuito a plasmare grazie alla puntata di oggi dello Speciale TG1 a lui dedicato a due passi da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno: un volto conosciutissimo e un firma – ovviamente quella di Antonello Falqui – che si cela dietro ad alcuni dei più famosi successi televisivi, specialmente se si guarda al genere del cosiddetto varietà.

Prima di arrivare ai tantissimi successi della carriera di Antonello Falqui – per rispondere alla domanda “chi era” che molti potrebbero farsi in queste ore -, vale la pena partire dal principio per ricordare che nacque il 6 novembre del 1925 da una famiglia fortemente al centro del panorama culturale dell’epoca: grazie al padre, infatti, a casa sua ebbe modo di “conoscere” personaggi come Alberto Moravia e Giuseppe Ungaretti, iniziando a nutrire un vero e proprio amore per il cinema.

A causa della guerra, però, dopo la caduta del fascismo un giovane Antonello Falqui decise di seguire una strada (per così dire) più sicura e si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza senza, però, conseguire la laurea: fu, infatti, ancora una volta il cinema ad attirare l’attenzione di Antonello Falqui e dopo aver frequentato il Centro sperimentale di Roma, contribuì alla realizzazione del film “Il Cristo proibito” di Malaparte.

La strada di Antonello Falqui verso il successo: la “scoperta” del genere varietà che lo consacrò nell’Olimpo televisivo

Fu nuovamente grazie alla spinta del padre che Antonello Falqui nei primi anni ’50 iniziò a interessarsi di un nuovo media, ovvero la televisione: entrato in Rai agli albori del mezzo televisivo, fu il regista della primissima trasmissione “ufficiale” dell’emittente pubblica, lanciando con il suo “Arrivi e partenze” il famosissimo e amatissimo Mike Bongiorno nel 1954; ma la vera svolta arrivò – dopo tanti altri successi – nel 1957 con la regia di “Il musichiere“.

Fu in quel momento che Antonello Falqui capì che la sua strada registica era quella del neonato (almeno, in Italia) genere del varietà televisivo e a lui si devono trasmissioni come “Canzonissima“, “Studio Uno“, “Teatro 10” o “Milleluci“: negli anni, non a caso, si conquistò il titolo di “Re del sabato sera” perché per parecchi decenni non ci fu trasmissione che non portava – nella prima serata di sabato – la sua indelebile e famosissima firma.