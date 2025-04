Si è spento all’età di 72 anni Antonello Fassari, celebre attore e regista romano, amatissimo dal pubblico italiano soprattutto per il suo ruolo della serie I Cesaroni. Fassari combatteva da tempo contro una malattia. Solo qualche tempo fa, ha parlato dei suoi problemi di salute a Caterina Balivo, durante la sua ospitata a La Volta Buona. In quell’occasione ha ammesso di aver sofferto di ansia e depressione, a cui si è poi aggiunta l’angina, un dolore al torace che si manifesta quando il cuore non riceve abbastanza ossigeno e che può essere sintomo malattie importanti.

Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Antonello Fassari si è fatto conoscere dal pubblico italiano sia come regista che come attore. Tuttavia, il suo ruolo più popolare e amato resta quello di Cesare, fratello di Claudio Amendola nella fiction I Cesaroni. Proprio di recente è arrivato l’annuncio di una nuova stagione in lavorazione, che avrebbe dovuto vedere anche Fassari nel cast.

Antonello Fassari: la frase iconica, l’addio di Claudio Amendola e l’ex moglie

Proprio Claudio Amendola è stato il primo a commentare la notizia della morte di Antonello Fassari all’ANSA, parlando anche della prossima stagione de I Cesaroni a cui l’amico avrebbe dovuto partecipare. “Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. – ha dichiarato l’attore – Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare, mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”. Proprio in merito a I Cesaroni, Fassari sarà da tutti ricordato per la sua frase che è diventata un vero e proprio tormentone: “che amarezza”. Parlando, infine, di vita privata, Fassari è stato sposato Maria Fano, donna lontana dai riflettori, ma la loro relazione si è poi conclusa con una separazione.