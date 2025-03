Tutto su Antonello Pisu, l’ex marito di Patrizia Mirigliani

Antonello Pisu è l‘ex marito di Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia che ha scelto di seguire le orme del padre Enzo dedicando totalmente la propria vita al concorso di bellezza. La Mirigliani, tuttavia, non ha trascurato la propria vita privata riuscendo anche a vivere una storia d’amore che è stata coronata dal matrimonio e dalla nascita di un figlio, Nicola. L’ex marito della Mirigliani, infatti, è Antonello Pisu, un imprenditore che non fa parte del mondo dello spettacolo e il cui nome è salito alla ribalta dopo la partecipazione del figlio Nicola al Grande Fratello Vip.

Antonello Pisu lavora nel campo dell’imprenditoria e vive in Trentino Alto Adige, separato dal resto della famiglia. I rapporti sono stati abbastanza complicati e di lui ha parlato, in alcune interviste, la stessa Mirigliani, parlando del momento difficile affrontato dal figlio Nicola.

Patrizia Mirigliani e le parole dell’ex marito Antonello0 Pisu

Dal matrimonio tra Patrizia Mirigliani e Antonello Pisu è nato un unico figlio, Nicola, che ha attraversato un momento difficile che mamma Patrizia ha affrontato con forza e coraggio. Parlando dei problemi del figlio, la patron di Miss Italia si è anche soffermata sul rapporto con l’ex marito Antonella che, pare, non sia stato molto al suo fianco nell’affrontare tale periodo.

“Spesso mi sono ritrovata da sola in questa battaglia, so che fare il genitore non è facile” ha dichiarato al Corriere della Sera in una vecchia intervista mentre a Domenica In, ospite di Mara Venier, ha aggiunto – “L’ho difeso anche quando era indifendibile. Io e Nicola, noi abitavamo a Roma, lui a Trento, aveva un’altra famiglia, però non è mai stato così presente in una situazione in cui avrebbe dovuto esserlo”.