Antonello Pisu, ex marito Patrizia Mirigliani/ Lei: “L’ho sempre protetto ma…”

Non è facile per Patrizia Mirigliani affrontare la complessa situazione che vive suo figlio Nicola, che combatte con la tossicodipendenza, soprattutto perché si trova ad affrontarla da sola. È stata lei stessa a confessarlo nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa al Corriere Della Sera con riferimento al suo ex marito, nonché padre del ragazzo, Antonello Pisu. “Io non dico che sia facile fare il genitore – ha dichiarato la figlia di Enzo Mirigliani – ma in questa battaglia sono stata sola”. Parole chiare quelle della Mirigliani, che manifestano il malessere di una donna e, soprattutto, di una mamma di fronte a quello di suo figlio. An Antonello Pisu, dunque, viene accusato di essere stato sempre assente quando invece suo figlio avrebbe avuto bisogno di una presenza e un aiuto costante.

Antonello Pisu e le rivelazioni dell’ex moglie Patrizia Mirigliani

Ho protetto sempre la figura del papà di Nicola perché è suo padre”, ha detto la figlia di Enzo Mirigliani ospite di Mara Venier a Domenica In qualche tempo fa. In quell’occasione la donna ribadì il suo sforzo nei confronti dell’ex: “L’ho difesa anche quando era indifendibile. Io e Nicola – ha precisato la Mirigliani – vivevamo a Roma, lui a Trento, aveva un’altra famiglia, però non è mai stato così presente in una situazione in cui avrebbe dovuto esserlo”, ha ancora ammesso. Una situazione che, nel tempo, non sembra comunque essere migliorata o cambiata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA