Antonello Pisu, padre Nicola Pisu/ “L’ho difeso anche quando era indifendibile”

Antonello Pisu è il padre di Nicola Pisu ed ex marito di Patrizia Mirigliani. Lontano dal mondo dello spettacolo, di lui si hanno poche informazioni: lavora nel campo dell’imprenditoria e vive in Trentino Alto Adige, con la sua nuova famiglia. Negli ultimi anni, i rapporti con la ex moglie e con il figlio sono stati complicati, sopratutto per i problemi di tossicodipendenza di Nicola.

“Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola. Certe volta lo ha aiutato, certe volte lo ha lasciato”, ha detto Patrizia Mirigiliani al Corriere della Sera. Nicola, oggi 32 anni, ha avuto problemi di tossicodipendenza da quando ne aveva 18. “Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre”, ha aggiunto la figlia del patron di Miss Italia.

Nicola Pisu e il difficile rapporto con il padre Antonello

Nonostante non fossero più sposati e non fosse un padre presente, Patrizia Mirigliani ha sempre difeso Antonello Pisu: “Ho protetto sempre la figura del papà di Nicola perché è suo padre. L’ho difesa anche quando era indifendibile”, ha detto a Mara Venier nel salotto di Domenica In.

Oggi Nicola Pisu è un concorrente del Grande Fratello Vip e sta continuando la sua battaglia contro la tossicodipendenza: “Sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza”, ha raccontato la madre a Silvia Toffanin. Purtroppo in questa difficile battaglia Nicola non ha potuto contare sul pieno appoggio del padre. La madre Patrizia, invece, per aiutarlo, lo ha denunciato per estorsione, minacce e violenza.

