Antonello Pisu, padre Nicola Pisu/ “Lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia…”

Antonello Pisu è il padre di Nicola Pisu, concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Un rapporto controverso quello fra padre e figlio come ha raccontato anche la madre Patrizia Mirigliani con cui è stato sposato per diversi anni. Dall’amore tra l’imprenditore e la figlia dell’ex patron di Miss Italia è nato Nicola che sin dall’età di diciotto anni ha avuto seri problemi con la droga. La tossicodipendenza ha segnato la vita di Nicola e in questo momento di sbandamento il padre Antonello non sempre era al suo fianco. “In questa battaglia sono stata sola. Certe volta lo ha aiutato, certe volte lo ha lasciato” sono state le parole di Patrizia Mirigliani rivelate dalle pagine de Il Corriere della Sera.

Patrizia Mirigliani vs Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF VIP/ Criticherà ancora la coppia?

Una lunga battaglia quella affrontata da Nicola Pisu che ha coinvolto anche la madre Patrizia Mirigliani, ma molto bene il padre Antonello che è sempre rimasto in seconda linea. Un rapporto altalenante quello tra padre e figlio come ha raccontato anche la madre Patrizia che ha rivelato qualche dettaglio in più sull’ex marito: ” lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia. Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola”.

Miriana Trevisan sta usando Nicola Pisu?/ Prima lo "molla" poi ci dorme insieme al GF VIP

Antonella Pisu: rapporto altalenante con il figlio Nicola Pisu

L’imprenditore Antonello Pisu è estraneo al mondo dello spettacolo e si conoscono davvero pochissime informazioni sulla sua vita. La sua presenza però nella vita di Nicola Pisu non è stata eccellente, anzi quando il figlio aveva bisogno lui non c’era. La conferma è arrivata dalla madre Patrizia Mirigliani: “certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre”.

Nicola Pisu resisterà alle critiche della madre Patrizia Mirigliani?/ Innamorato di Miriana ma...

Una cosa è certa: la partecipazione di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip sta rappresentando una vera e propria rinascita per il ragazzo come ha sottolineato la madre ospite a Verissimo: “sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA