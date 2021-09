Antonello Pisu, padre Nicola Pisu/ Patrizia Mirigliani: “è stato poco presente quando…”

Antonello Pisu è il padre di Nicola Pisu, concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Il ragazzo, figlio di Patrizia Mirigliani, ha un rapporto altalenante con il padre di cui si conoscono pochissime informazioni. Quello che possiamo dirvi è che Antonello è un imprenditore che da tempo vive in Trentino. L’uomo è stato sposato con Patrizia Mirigliani, figlia dell’ex patron di Miss Italia, e dal loro amore è nato Nicola che da quando ha compiuto 18 anni ha avuto seri problemi con la droga. Sono stati anni difficili per il figlio di Patrizia Mirigliani che è arrivata perfino a denunciare il figlio per salvarlo.

Eppure in tutti questi anni di grande dolore e difficoltà, Antonello Pisu non sempre era presenta nella figlia del figlio Nicola. “In questa battaglia sono stata sola. Certe volta lo ha aiutato, certe volte lo ha lasciato” ha raccontato la mamma di Nicola in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Non è dato sapere perchè il padre abbia deciso di esserci a fasi alterne.

Chi è Antonello Pisu, papà di Nicola Pisu

Ma chi è Antonello Pisu, il papà di Nicola Pisu? L’ex marito di Patrizia Mirigliani è un imprenditore e vive in Trentino Alto Adige. E’ separato dalla figlia dell’ex patron di Miss Italia e negli ultimi anni i rapporti sia con Patrizia che col figlio Nicola sono diventati sempre più complicati anche a causa dei problemi di tossicodipendenza del figlio. A rivelare qualche dettaglio in più sull’uomo ci ha pensato proprio Patrizia Mirigliani che ha rivelato: “io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola. Certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre”.

Oggi Nicola Pisu ha 32 anni ed è riuscito a superare i problemi grazie alla presenza costante della famiglia e della mamma che, ospite di Verissimo d Silvia Toffanin, ha raccontato: “sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza”.



