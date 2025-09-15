Tutto su Antonello Ricco, il marito di Andrea Pagano, la protagonista della prima puntata di Boss in incognito 2025.

Antonello Ricco è il marito ma anche colui che affianca Andrea Pagano, imprenditrice della San Salvatore, azienda protagonista della prima puntata di Boss in incognito 2025. Oltre ad essere una coppia nella vita, infatti, sono anche una coppia lavorativa supportandosi e lavorando l’uno accanto all’altra. Di Antonello, tuttavia, non ci sono molte informazioni: non si sa, infatti, quanti anni abbia ma dalle numerose foto presente sui rispettivi profili Instagram, è evidente che la loro storia d’amore dura da tanti anni.

San Salvatore, azienda protagonista Boss in incognito 2025/ Un grande esempio di Made in Italy

Dopo aver coronato il loro amore con il matrimonio, la coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo di due bambini, un maschio e una femmina, con cui si mostrano insieme sui social. Andrea Pagano e il marito formano così una coppia solida, unita e affiatata sia nella vita che nel lavoro come documentano i vari contenuti social.

Boss in incognito 2025, Andrea Pagano della San Salvatore: puntata 15 settembre/ Diretta: ai dipendenti...

La dedica di Antonello Ricco alla moglie Andrea Pagano

Oltre alle foto insieme ai loro bambini, sui rispettivi profili Instagram, Andrea Pagano e Antonello Ricco pubblicano anche molte foto di coppia e, andando indietro nel tempo, è possibile anche trovare foto di diversi anni fa. Tra le tante immagini, sul profilo Instagram di Antonello, c’è una foto della moglie in abito da sposa accompagnata da una dolce e bellissima dedica.

“Quel giorno, davanti a tutti, ho scelto te. Oggi, con ancora più amore, ti sceglierei mille volte ancora. Sei e sarai sempre la mia scelta, ieri, oggi e per sempre. Buon anniversario, amore mio“, si legge nella didascalia della foto pubblicata lo scorso 2 marzo, giorno dell’anniversario di matrimonio. “Grazie per sorprenderci sempre, grazie per essere il papà migliore del mondo, grazie per essere un marito attento, grazie per tutto quello che fai ogni giorno”, è la dolce dedica di lei in occasione del giorno di San Valentino.

Chiara Iachini, chi è il Boss in Incognito: puntata 3 febbraio 2025/ Socia della Sedima Fashion Hub