La puntata odierna di Domenica In si apre con un ‘mostro sacro’ della musica italiana, Antonello Venditti: voce della romanità ma che nel tempo ha conquistato l’intera ampiezza del nostro Paese facendo breccia con la sola forza della sua voce e bellezza delle sue canzoni. Nel salotto di Mara Venier racconta del suo ultimo libro ‘Fuori fuoco’, un racconto unito ad elementi fotografici che rappresenta alcuni aspetti della sua vita a partire dalla giovinezza fino ai tempi odierni. “Dietro video e fotografie non c’è la verità, ci sei sempre tu in movimento; prendono un momento specifico, ma tu sei già oltre quel momento. Non ci sono i sentimenti; il ‘fuori fuoco’ è proprio quello, cioè ciò che c’è dietro le fotografie. Come quando ero ragazzino e sembravo felice, ma non ero così”.

Il racconto di Antonello Venditti, impresso nel libro ‘Fuori fuoco’ parte da una dedica ai genitori; proprio sul tema il cantautore si è espresso senza filtri nel salotto di Domenica In. “Io conosco il bullismo fin da quando sono nato, la cosa strana è che provenisse da mia madre… Forse non l’ho capito, probabilmente la sto capendo adesso; ciò che manca ai bambini è l’ironia, sono vittime della staticità delle parole. Lei una volta disse una parola a mio padre, con il sorriso sulle labbra: ‘Questo ragazzino è cretino’. Ma quando lo senti da piccolo, a sei anni, non è carino”. Il cantautore, proseguendo il toccante racconto a proposito del rapporto con i genitori, ha aggiunto: “Poi anche mio padre mi dava delle punizioni divertenti, ma per me non lo erano: mi metteva davanti alla porta della cucina e mi diceva di fissarla. Sono cose che non ti passano… Tutto questo però mi ha fortificato”.

Proseguendo nell’intervista, Antonello Venditti ha raccontato anche del rapporto con suo figlio – Francesco Venditti – sottolineando la bellezza del loro legame. Mara Venier lo ha incalzato su una frase in particolare presente nel libro ‘Fuori fuoco’: “Anche quando ero lontano non c’è stato un giorno in cui non ho pensato a lui…”. A tal proposito, il cantautore ha aggiunto: “Lui lo sa, noi abbiamo un rapporto meraviglioso; fatto di cose serie, non di telefonatine alla sera, abbiamo un rapporto vero. Dovrei sentirmi un uomo felice e realizzato, invece sono metà di entrambe le cose”.