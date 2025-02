Antonello Venditti è uno dei simboli della musica romana e italiana, grande artista molto amato dal pubblico e dalle donne. Nato a Roma nel 1949, ha avuto nella sua vita tante relazioni più o meno note con donne famose e non. Tra queste ultime, troviamo Simona Izzo, che è stata sua moglie dal 1975 al 1978. I due sono stati sposati e hanno avuto anche un figlio, Francesco Saverio, oggi doppiatore e attore, che ha reso i due noni di quattro nipoti. Con Simona Izzo, il rapporto non si è concluso nel modo migliore: ci sarebbero stati infatti più tradimenti da parte dell’artista romano, che ha dedicato anche una canzone ad un’altra donna conosciuta nel mondo dello spettacolo, la splendida Eleonora Giorgi. Tra gli interessi di Venditti, anche Manuela Arcuri, che ha apprezzato a lungo.

Tanto che Simona Izzo, ospite di “Storie di donne al bivio”, ha raccontato: “Sono stata tradita dal mio primo marito Antonello Venditti. A volte ho scoperto dalla tv che gli piacevano alcune donne o che aveva con loro uno speciale feeling”. Parole, quelle che arrivavano da Antonello Venditti, che di certo non hanno fatto piacere a Simona Izzo, che ha perciò deciso di mettere un punto al loro matrimonio, durato solamente tre anni.

Antonello Venditti, chi è e gossip: ha tradito anche Monica Leofreddi

Il matrimonio tra Antonello Venditti e Simona Izzo non era partito bene fin dall’inizio. Simona Izzo ha infatti scoperto una serie di tradimenti subiti all’epoca, e ha raccontato. “Fossero stati anche solo tradimenti mentali, ci restai male”. A lui, come spiegato dalla ex moglie, piacevano le donne con un décolleté pronunciato. I due non si parlano da anni.

Antonello Venditti ha tradito anche un’altra donna, Monica Leofreddi, con la quale ha avuto una relazione durata per ben dieci anni. I due si sono conosciuti grazie alla Roma e si sono innamorati. Proprio la conduttrice tv ha scoperto che Antonello l’aveva riempita di corna, come raccontato proprio da lei: “Lui negava fino alla morte, negava anche l’evidenza” ha raccontato la giornalista, che ha così messo la parola fine alla loro storia.

