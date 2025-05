Antonello Venditti, nato nel 1949 a Roma, è uno degli esponenti più prolifici della cosiddetta “scuola romana” della musica italiana, simbolo dagli anni Settanta della canzone italiana nel mondo. Ha venduto, nel corso della sua carriera, quasi 40 milioni di copie, risultando uno tra gli artisti italiani con più dischi venduti. Nato nella Capitale, da una famiglia benestante, si è avvicinato al mondo della musica da giovanissimo, frequentando una scuola di pianoforte. Le sue prime canzoni sono arrivate quando aveva 14 anni: in queste ha descritto anche il rapporto con i genitori, parlando della mamma come una “professoressa madre, mi ha dato 4 anche se mi voleva bene”. La mamma, infatti, insegnava latino e greco mentre il papà era funzionario di Stato.

Antonello e Francesco Venditti, chi sono ex marito e figlio di Simona izzo/ L’attore: “Rapporto empatico”

Dopo aver cominciato la sua carriera da giovanissimo, Antonello Venditti si è laureato in giurisprudenza a La Sapienza di Roma, specializzandosi anche in filosofia del diritto. Nel frattempo ha però continuato il suo percorso nel mondo della musica, firmando nel 1969 il suo primo contratto discografico. Nei primi anni di carriera, Antonello Venditti ha collaborato in maniera costante con Francesco De Gregori, costituendo con lui un duo. Tante le canzoni iconiche del cantautore, come quelle dedicate alla Roma, che ancora oggi risuonano all’Olimpico in occasione delle gare casalinghe della squadra giallorossa.

Antonello Venditti: “Mio figlio Francesco? Magari avessi avuto un papà come lui”/ “Le difficoltà in passato…”

Antonello Venditti ha una compagna? Non c’è traccia di donne nella sua vita

Antonello Venditti è stato sposato per diversi anni con Simona Izzo, che lo ha reso papà di un figlio, il suo unico, Francesco. L’artista oggi ha una compagna? Il cantante romano sembrerebbe non avere al suo fianco alcuna donna, o almeno non si conosce alcuna relazione sentimentale dell’artista, che è stato legato a Simona Izzo e successivamente a Monica Leofreddi per diversi anni. Attualmente, però, non si sa se nella vita di Antonello ci sia o meno una compagna. Pubblicamente, non sono arrivati annunci di questo genere.