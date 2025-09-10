Chi è Antonello Venditti, artista simbolo della musica romana? Gli esordi come cantante dopo la laurea in giurisprudenza e in coppia con De Gregori

Antonello Venditti, chi è il cantautore romano? Dalla laurea alla musica

Antonello Venditti è uno dei simboli della musica italiana e in particolare romana: il cantautore ha infatti legato il suo nome alla città dove è nato e cresciuto, appunto la sua splendida Roma. Alla Capitale ha dedicato brani memorabili che restano impressi nella memoria di chi vive la città come romano o come turista. Nato a Roma nel 1949, Antonello Venditti ha cominciato a studiare musica fin da piccolissimo, durante le scuole elementare, scrivendo le sue prime canzoni.

Durante l’adolescenza ha sfogato diversi problemi, come l’obesità, sulla musica, scrivendo testi che sono poi passati alla storia, come ad esempio la splendida Roma Capoccia. Dopo la laurea in giurisprudenza nel 1973, ha deciso di dedicarsi alla musica completamente. Già qualche anno prima aveva firmato il suo primo contratto discografico, decidendo però di non abbandonare gli studi. Gli esordi veri e propri sono arrivati al fianco dell’amico di sempre, Francesco De Gregori, con il quale ha costituito un duo, girando l’Italia in coppia. Nel 1975, però, è realmente cambiata la vita di De Gregori, con il successo di Lilly, con cui Venditti raggiunge il primo posto della hit-parade.

Antonello Venditti felicemente fidanzato: un nuovo amore nella sua vita

A quanto pare, dopo essere stato sposato e aver avuto un figlio e successivamente un’altra lunga relazione con Monica Leoffredi, Antonello Venditti in questo momento della sua vita sarebbe innamorato. Il cantante romano si è raccontato al Corriere della sera, rivelando di avere una persona nella sua vita: a quanto pare si chiamerebbe Anna la compagna di Antonello Venditi. “Il nostro amore si fonda sulla stima. Quando ero giovane, il concetto di stima mi sembrava contrario all’amore, mentre oggi il fondamento della storia è proprio questo. Ma ciò non esclude il sesso, anzi” ha raccontato al Corriere della Sera il cantante romano, che dunque sembra aver trovato finalmente la propria stabilità emotiva. A quanto pare, la compagna di Antonello Venditti sarebbe molto più giovane di lui: Anna avrebbe infatti trent’anni in meno. Una differenza di età notevole che però avrebbe bloccato il loro amore.

