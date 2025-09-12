Antonello Venditti, chi è? Ha una compagna? Il cantante romano classe 1949 ha finalmente trovato la sua stabilità emotiva con Anna

Dopo il matrimonio finito con Simona Izzo, nella vita di Antonello Venditti si sono alternate diverse donne. Più volte la sua ex moglie ha parlato infatti di numerosi tradimenti da parte del cantante, che non sarebbe mai stato fedele. Attualmente nella vita di Antonello Venditti c’è un’altra donna? Il cantante romano ha una compagna? La risposta è positiva: l’artista che ha legato il suo nome alla capitale ha infatti una compagna da qualche tempo e a raccontarlo è stato proprio lui. La sua compagna attuale si chiama Anna e a quanto pare sarebbe quella con la quale il cantante ha deciso di invecchiare.

“Il nostro amore si fonda sulla stima. Quando ero giovane, il concetto di stima mi sembrava contrario all’amore, mentre oggi il fondamento della storia è proprio questo. Ma ciò non esclude il sesso, anzi” ha raccontato al Corriere della Sera Antonello Venditti. Un amore maturo, dunque, quello con Anna, che fa parte della vita di Antonello Venditti ormai da diversi anni. A quanto pare, Anna e Antonello avrebbero ben trent’anni di differenza: i due sarebbero comunque molto uniti e intenzionati a vivere il loro amore fino in fondo. Dalle parole del cantante, infatti, si evince che proprio con Anna abbia trovato finalmente la sua stabilità emotiva dopo anni di donne diverse.

Antonello Venditti, chi è? Il suo nome legato alla capitale

Pensando ad Antonello Venditti si pensa in automatico alla città di Roma. L’artista, infatti, è nato proprio nella Capitale nel 1949, e alla Città Eterna ha dedicato diversi brani memorabili come “Roma Capoccia”. Antonello Venditti ha sviluppato una passione per la musica già in tenera età: Antonello, fin da quando era da piccolo, infatti, ha cominciato a studiare vari strumenti e a comporre le prime canzoni. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, l’artista ha deciso di dedicarsi completamente alla musica, diventando uno dei nomi di spicco della canzone italiana, con brani iconici e memorabili.

