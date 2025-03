Oggi ospite di Da noi a ruota libera ci sarà una nota conduttrice molto apprezzata dagli italiani: si sta parlando di Monica Leofreddi che si racconterà tra vita privata e vita professionale. Ovviamente non si potrà non affrontare la sua lunga storia d’amore con il cantautore Antonello Venditti tra tradimenti e canzoni indimenticabili a lei dedicate e che, nonostante tutto, si porterà sempre nel cuore.

Finale Sanremo 2025: i top e flop/ Marcuzzi bocciata, Venditti fuori fuoco, Olly gigante buono

Come ha raccontato la stessa conduttrice in una vecchia intervista a Verissimo “negava le corna che mi faceva” anche se se ne accorgeva. Amava stare con lui anche se preferiva non approcciarsi ai vari tour a cui si prestava per incontrare il suo pubblico che l’ha sempre sostenuto negli anni. Le è rimasto un bel ricordo, però, ed è riuscita ad affrancarsi dalla sua fama costruendosi una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo, come avrà modo di raccontare nello studio di Francesca Fialdini.

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

Antonello Venditti ha dedicato due canzoni alla sua ex Monica Leofreddi

Forse non tutti lo sanno, ma Monica Leofreddi può vantare ben due canzoni a lei dedicate dal suo ex compagno Antonello Venditti (che ha fatto preoccupare i fan a Sanremo). Quali sono questi brani? La prima è ‘Ogni volta’, famosissima, che le ha dedicato quando la loro storia d’amore è ormai giunta al capolinea, e la seconda è stata ‘Settembre’, ma questa gliel’ha dedicata quando ancora stavano insieme ed erano felici e innamorati. È stata una bella storia anche se all’inizio, come ha confessato la conduttrice, aveva paura di essere etichettata per sempre come la fidanzata di.

Antonello Venditti stecca a Sanremo 2025, fan preoccupati: "Sta bene?"/ Lui: "Ho la febbre da settimane..."

Monica Leofreddi nella sua vita si è sudata tutto quindi non vuol essere ricordata solo per essere stata la compagna di Antonello Venditti, che l’ha tradita numerose volte, come ha confessato nello studio di Silvia Toffanin. Ora la conduttrice è felicemente sposata dal 2015 con Gianluca Delli Ficorelli, di professione odontoiatra, dal quale ha avuto due figli: Riccardo e Beatrice, avuti con l’aiuto della fecondazione assistita.