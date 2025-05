Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ritroveremo Antonello Venditti, il noto cantautore sarà di scena sul piccolo schermo da Mara Venier, dove coglierà l’occasione per raccontare alcuni lati inediti della sua vita, oltre che ripercorrere tante tappe di carriera. Per il famoso artista capitolino, capace di segnare un’epoca e fare breccia nel cuore di almeno tre generazioni. E nel corso della vita di Antonello Venditti non sono mancati anche i momenti complicati, con il cantante che ha ricordato come in particolare la separazione da Simona Izzo abbia segnato una pagina complicata della sua vita. E dopo la separazione Antonello Venditti pensò addirittura al suicidio: “Mi ero separato da mia moglie Simona Izzo, avevo paura del pubblico e caddi in depressione. Lucio Dalla mi trovò casa in Brianza. E in alcuni momenti pensai al suicidio” ha confessato il cantante.

Da quel momento così buio e grazie all’appoggio dell’amico Lucio Dalla, Antonello Venditti tornò a scrivere e mise in fila tre capolavori del suo repertorio, ancora oggi amatissimi: “Fu Lucio a dirmi di ritornare. Scrissi alla velocità della luce “Ci vorrebbe un amico”, “Grazie Roma”. E “Notte prima degli esami” ha raccontato in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera.

Antonello Venditti e il rapporto con la madre

Tra i momenti salienti della vita di Antonello Venditti c’è stato anche un drammatico incidente che ha portato l’artista a vivere la vita in maniera totalmente diversa. E dopo il drammatico impatto arrivò un ricovero per l’artista, che perse nel giro di due mesi 30 kg. E tutto si annoda a un filo unico con il rapporto che Antonello Venditti viveva con la madre:

“Era una buona persona, ma le mancava proprio l’empatia. Essere sovrappeso ha condizionato tutti gli anni del liceo: pesavo 94 chili. Fino a 16 anni praticamente non ho vissuto” ha raccontato il cantante al Corriere della sera.

