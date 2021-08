Antonello Venditti/ Duetto con De Gregori nel 2022, ma..

Massimo esponente della scuola romana, Antonello Venditti è uno degli autori che ha maggiormente scolpito il volto della musica italiana degli ultimi 50 anni. Con la sua esperienza cantautoriale pluriennale, le sue collaborazioni storiche – prima fra tutti quella con l’amico di sempre, Francesco De Gregori, col quale pubblicò il primissimo album, Theorius Campus – le canzoni storiche d’amore (ma non solo) che hanno scolpito i momenti più importanti della vita di adolescenti di diverse generazioni, e le sue oltre 30 milioni di copie vendute, Antonello Venditti resta uno dei capisaldi del panorama italiano.

La sua voce graffiata e la sua poetica si sono incise inesorabilmente nel cuore dei tanti che ancora oggi, nonostante i tanti decenni passati, lo ascoltano ancora con piacere, e dei nuovi ascoltatori che lo riscoprono giorno per giorno, grazie anche ai tanti eventi a cui prende parte. In questi giorni, il cantautore romano è soprattutto impegnato nell’ambito dell’Unplugged Special 2021, i cui stralci sono tutt’ora presenti sull’account di Antonello Venditti, nelle storie pubblicate nell’ultime ore e le decine di video ricondivise dei fan che hanno catturato i momenti catartici del live.

Antonello Venditti, attesa per duetto con Francesco De Gregori

Questo evento lo terrà impegnato anche nelle prossime settimane fino ad ottobre, e sono l’argomento centrale dei suoi post di Instagram. Non mancano, tuttavia, i simpatici saluti che Antonello Venditti spesso dedica ai suoi fan, catturati in video estemporanei e in prima persona girati dallo stesso cantautore, in cui ribadisce l’affetto per il suo pubblico e, soprattutto, l’amore eterno e imperituro per la squadra della Roma, di cui l’artista è uno sfegatato ammiratore. Le ultime notizie che lo riguardano parlano tutte delle date del suo tour, sparse in moltissime città di Italia, e non solo le principali e solite note.

Una menzione speciale va fatta al recente duetto con un altro pilastro della musica del Belpaese, ovvero Gianni Morandi. Tra gli eventi futuri, oltre alle già citate date del suo tour, va ricordato l’infelice duetto con l’amico di sempre, Francesco De Gregori, rimandato già due volte a causa COVID-19, previsto attualmente per l’estate 2022, precisamente giugno, allo Stadio Olimpico della capitale: gli si augura che stavolta riescano a riunirsi, per l’amore dei tanti fan che non vedono l’ora di rivederli insieme in live.



