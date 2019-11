Antonello Venditti e Francesco De Gregori/ Insieme dopo 50 anni: concerto a Roma

La sorpresa non è finita lì. Già vedere Antonello Venditti e Francesco De Gregori davanti alle telecamere di X Factor ieri sera è stato un evento. Due dei massimi cantautori della musica italiana dalla carriera quasi cinquantenne proporsi in quello che sostanzialmente è uno spettacolo per ragazzini è stato un bel colpo, chissà quanti di loro sapevano chi erano. Si sono alternati in un brano di ciascuno: Bomba o non bomba di Venditti e La storia siamo noi, cantandoli insieme. Poi, a proposito di bomba o non bomba, è arrivata in esclusiva la notizia “bomba”: un concerto insieme il prossimo 5 settembre allo Stadio Olimpico di Roma. E’ la prima volta, aperte recenti comparsate, che i due si esibiranno insieme, dai tempi antichi del loro esordio, quando frequentavano quella fucina di talenti musicali, tra cui anche Riccardo Cocciante, lo scalcinato piccolo club di Trastevere, il Folkstudio.

ANTONELLO VENDITTI E FRANCESCO DE GREGORI, DAL FOLKSTUDIO ALL’OLIMPICO

Erano ventenni e lì si fecero le ossa, saldando una amicizia che li portò a esordire discograficamente insieme, in un disco a due nomi, Theorius campus. Il successo non i fu e i due decisero di andare ognuno per la propria strada e il grande successo arrivò. Nel corso degli anni il più rimasto legato alla vecchia amicizia fu Venditi che scrisse il brano Francesco a lui dedicato, chiamò suo figlio allo stesso modo e nel 2003 chiamò De Gregori per fare un brano insieme, Io e mio fratello, incluso nel disco Che fantastica storia è la vita. Adesso la notizia di un grande concerto insieme, un avvenimento che passerà alla storia e tutti sperano si ripeta anche in altre città, non solo nella loro Roma: “È un’idea che ci è venuta qualche giorno fa – ha detto De Gregori – faremo un concerto all’Olimpico a Roma il 5 settembre”. I biglietti vanno già in vendita oggi pomeriggio alle ore 16.Mica male la partecipazione a X Factor come mossa pubblicitaria per l’evento.

