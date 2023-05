Antonello Venditti, ex compagno di Monica Leofreddi/ “Non lo sapeva nessuno”

Antonello Venditti: la relazione con Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è stata legata al cantautore Antonello Venditti per nove anni. La conduttrice, in una recente intervista a Verissimo, ha parlato della loro relazione durata dal 1985 al 1994: “Mi sono quasi scontrata con questo amore, che è stato una delle più grandi sorprese della mia vita”. Venditti e Leofreddi hanno vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori: “Siamo stati insieme 9 anni. Non lo sapeva nessuno. All’inizio un po’ mi vergognavo… Avevo paura mi dessero l’etichetta della ‘fidanzata di’. Nella carriera mi sono sudata tutto anche il mio ingresso in Rai fatto con un provino ma avevo paura che questa storia mettesse delle ombre sulla mia professione”.

FRANCESCO DE GREGORI/ 50 anni con Alice, Bob Dylan e Leonard Cohen

La conduttrice ha anche parlato della celebre canzone “Ogni Volta”, primo singolo estratto dall’album “Prendilo tu questo frutto amaro” del 1995: “Penso sia davvero dedicato a me. È stato scritto poco dopo la fine della nostra relazione, credo ci sia qualcosa di noi”.

Antonello e Monica Leofreddi: perché si sono lasciati?

Durante la loro storia, durata nove anni, Antonello Venditti ha dedicato la canzone “Settembre”, tratta dall’album “Venditti e Segreti” del 1986, a Monica Leofreddi. Qualche anno fa, nel salotto di Vieni da me su Rai, la conduttrice ha svelato i motivi che hanno portato alla fine della sua lunga relazione con il cantautore romano: “Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito”. All’epoca della loro storia d’amore, Venditti era già diventato padre di Francesco, nato dalla relazione con Simona Izzo: “Con Francesco ho fatto le prove da mamma e con lui ho avuto fin da subito un bel rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e ci vogliamo bene ancora oggi”, ha confessato la Leofreddi.

Francesco, chi è il figlio di Antonello Venditti/ "Odiato la musica perché..."

LEGGI ANCHE:

ANTONELLO VENDITTI, EX COMPAGNO MONICA LEOFREDDI/ "Temevo l'etichetta di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA