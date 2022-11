Antonello Venditti, ex compagno Monica Leofreddi/ “Nove anni nell’ombra: ma mi dedicò due…”

ANTONELLO VENDITTI, EX DI MONICA LEOFREDDI: 9 ANNI INSIEME

Monica Leofreddi e Antonello Venditti, una storia d’amore importante per entrambi ma tenuta segreta pure per tanto tempo: questo pomeriggio la conduttrice televisiva, volto storico delle reti Rai, sarà protagonista della nuova puntata di “Verissimo” ed è probabile che nel corso della lunga chiacchierata della 57enne capitolina con la padrona di casa, Silvia Toffanin, ci sarà spazio anche per la vita privata e sentimentale della diretta interessata. Oggi sposata con Gianluca Delli Ficorelli, l’uomo con cui ha avuto due figli, le Leofreddi in passato è stata la compagna del cantautore suo concittadino. Ma cosa sappiamo di questa love story e dei motivi per cui è poi finita?

Monica Leofreddi e Antonello Venditti, tra i quali c’è una differenza d’età di circa 16 anni, sono stato assieme per quasi nove anni: dal 1985 al 1994 la conduttrice televisiva e uno dei più importanti esponenti di sempre del cantautorato italiano e anche della ‘romanità’ hanno fatto coppia fissa. A parlarne una delle prime volte più diffusamente, rivelando anche alcuni particolari della loro relazione, era stata la Leofreddi durante una ospitata a “Vieni da me” di Caterina Balivo: “Io e Antonello siamo stati assieme nove anni e non lo ha mai saputo nessuno” aveva esordito la diretta interessata, parlando di una vera e propria storia vissuta nell’ombra e, in un era ancora molto lontana dall’avvento della pervasività dei media e dei social network, su cui erano riusciti a mantenere il segreto.

MONICA LEOFREDDI, “VENDITTI? STORIA NELL’OMBRA, POI L’HO TRADITO PER…”

“Sono stati anni nell’ombra, io poi l’ho tradito e l’ho lasciato proprio per la persona con la quale l’avevo tradito” aveva raccontato in quella circostanza Monica Leofreddi, parlando comunque senza rancori di una storia che dall’esterno appare molto importante nella sua vita. E senza dimenticare che proprio alla conduttrice televisiva era dedicato uno dei brani più belli scritti da Antonello Venditti, vale a dire “Ogni volta”, canzone contenuta in “Prendilo tu questo frutto amaro”, tredicesima raccolta di inediti del cantautore e dato alle stampe nel 1995, dunque non troppo tempo dopo che il loro amore era finito. Non solo: pare che il grande Antonello le avesse dedicato non solo quella perla ma pure “Settembre”, risalente al 1986.

“Mi ha dedicato queste due canzoni… ma gli artisti ti dicono di avertela dedicata ma cosa ne sai cosa dicono poi alle altre” aveva scherzato la Leofreddi accennando alla Balivo dei due brani di Antonello Venditti. Ad ogni modo, durante quei quasi dieci anni in cui i due erano stati assieme, Monica aveva avuto modo di conoscere anche Francesco, il figlio che l’artista romano aveva avuto dalla relazione son Simona Izzo: “Lì ho fatto le prove da mamma e con lui ho avuto da subito un bel rapporto” aveva candidamente ammesso la conduttrice, confessando non solo di avere bellissimi ricordi di quel periodo ma anche di voler bene ancora oggi al figlio di Venditti. “Però io non volevo essere la ‘fidanzata di’, così poi l’ho lasciato” aveva tagliato corto la Leofreddi spiegando il motivo per cui si erano detti addio, ovvero la sua voglia di non essere semplicemente la compagna di una persona all’epoca già molto famosa.











