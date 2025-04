Antonello Venditti e Simona Izzo hanno vissuto una storia d’amore molto intensa e travagliata in passato, impreziosita dalla nascita di un figlio – Francesco – che ancora oggi li tiene “uniti”. Eppure Antonello e Simona hanno dovuto fare i conti con profondi dissapori dopo una dolorosa separazione scaturita dopo soli tre anni di matrimonio. Secondo la celebre regista, la loro storia sarebbe terminata a causa di un tradimento di Antonello Venditti “che dedicò una canzone ad Eleonora Giorgi”.

Benché Simona Izzo abbia ampiamente voltato pagina negli anni, rifacendosi una vita al fianco del collega Ricky Tognazzi, non manca di lanciare stoccate al suo ex marito e padre di suoi figlio Francesco, rivangando alcuni vecchi episodi del passato. Provocazioni a cui Antonello Venditti non vuole cedere, per preservare l’armonia che, comunque, regna in famiglia.

Antonello Venditti e Simona Izzo, la rottura causata da un tradimento del cantante?

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, dunque, Antonello Venditti è tornato dunque a parlare della separazione da Simona Izzo, sorvolando però sui veri motivi della rottura. il cantante è apparso stanco e sfiancato dal continuo gossip sulla relazione con la madre di suo figlio e oggi parlerebbe volentieri di altri argomenti. “Dopo la separazione volevo suicidarmi ma il mio amico Lucio Dalla mi salvò la vita”, ha però rivelato.

“Mio figlio è più un Venditti che un Izzo e questo mi basta”, ha detto ancora il cantante romano, evitando appunto di toccare il discorso legato al presunto tradimento. “Come mai è finita tra lei e Simona Izzo? Ne parla già lei, fin troppo”, spiega Antonello, che invece non si contiene quando deve elogiare l’amato figlio Francesco. “Io e lui ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda”, ha detto il mitico cantautore romano.

