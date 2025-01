Una vita dedicata alla musica, alla sua gente e ai grandi successi che ha sfornato negli anni. Antonello Venditti si è tolto grandissime soddisfazioni dal punto di vista della musica e della carriera, regalandosi gioie senza eguali. Ma nel suo privato non sono mancati momenti molto difficili, segnati da crisi profonde e pensieri inquieti, come quello del suicidio. Una fase particolarmente critica per il cantautore romano fu quella legata alla separazione dalla moglie Simona Izzo, dopo tre anni di matrimonio.

“Fu Lucio Dalla a salvarmi la vita”, racconta Antonello Venditti in una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il cantante fa una rivelazione interessante a proposito del collega e amico Lucio Dalla: “È lui l’amico di Ci vorrebbe un amico, capì che in quel periodo dovevo allontanarmi da Roma”. Venditti si trasferì in Brianza e proprio in quel periodo conobbe altri grandi colleghi della musica, come De Andrè, i Pooh e Pino Daniele.

Antonello Venditti e la inquieta tentazione del suicidio: “Ci pensai diversi volte ma poi…”

“Passavo le notti a parlare con loro ma poi arrivava il fine settimana e loro partivano mentre io restavo solo, sull’orlo del baratro. Avevo paura di me stesso, di non essere amato”, ha confidato ancora Antonello Venditti. Rivelazioni insospettabili sul cantante romano, che non nega di aver pensato diverse volte al suicidio. Dichiarazioni forti, che lasciano di sasso. Evidentemente dopo la fine del suo matrimonio con Simona Izzo qualcosa si era spento dentro.

E infatti Antonello Venditti se l’è vista davvero brutta: “Pensai di farla finita ma poi Lucio mi consigliò di tornare a Roma e mi convinse a riprendere i concerti. Se sono riuscito a fare il padre? Sì, anche da lontano, telepaticamente. Con lui ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda”, ha raccontato Antonello, parlando del figlio Francesco, che ha ripercorso le orme di mamma nel mondo del cinema. Malgrado le difficoltà legate alla separazione, padre e figlio sono riusciti a costruire un bellissimo rapporto nel corso degli anni e ancora oggi si vogliono molto bene.

