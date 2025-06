Antonello Venditti, chi è la nuova compagna? Si chiama Anna: "Il mio amore maturo, tra di noi c'è stima e non escludiamo il ses*o"

L’amore maturo di Antonello Venditti: “La mia compagna Anna? C’è stima…”

Antonello Venditti è innamorato? C’è una compagna nella sua vita? Il quesito accende gli appassionati di gossip e i fan del cantautore romano. Ebbene, la risposta è affermativa. Antonello Venditti è felicemente innamorato al fianco di Anna, una compagna riservata per un amore altrettanto discreto. “Il nostro amore si fonda sulla stima”, ha raccontato l’artista in una intervista al Corriere della Sera. “Quand’ero giovane il concetto di stima mi sembrava l’antiamore, oggi è il fondamento della nostra storia che non esclude il sesso, ma la completa”, ha sottolineato schiettamente Venditti.

Tra i due ci sarebbero ben trent’anni di differenza, ma Antonello assicura che non pesano affatto nel loro rapporto. “A differenza di altri miei coetanei, il mio ego man mano che invecchio si abbassa. Non voglio mausolei in vita e nemmeno biopic. Mi accontento di cantare ancora”, ha confidato il mitico Antonello Venditti.

Antonello Venditti, la nuova compagna e l’amore sofferto con Simona Izzo: “Caddi in depressione e poi…”

Nel suo passato amoroso c’è stata tanta sofferenza, basti ripensare alla separazione turbolenta dalla moglie storica Simona Izzo, nonché madre del figlio Francesco. “Mi ero separato da mia moglie, avevo paura del pubblico e caddi in depressione”, la rivelazione choc di Antonello Venditti. Parlando proprio di depressione, il cantautore capitolino ha confidato di essere uscito dal tunnel grazie ad un amico fraterno come Lucio Dalla, che ritiene ancora oggi il suo eroe, il suo salvatore.

“Mi disse di tornare e così io scrissi alla velocità della luce Ci vorrebbe un amico, Grazie Roma. E Notte prima degli esami”, rivela il cantante. Tutti brani che hanno scritto la storia della musica italiana e segnato positivamente la carriera di Antonello Venditti.