Antonello Venditti in ospedale, operazione all’occhio: la malattia/ Come sta? “Non sarò allo stadio…”

Antonello Venditti confessa ai fan l’operazione all’occhio che deve sostenere

Antonello Venditti in ospedale per sottoporsi ad un’operazione. Ad annunciarlo è stato proprio il cantautore romano con un video di pochi minuti pubblicato sul suo profilo Instagram. Un filmato con cui Venditti si rivolge direttamente ai fan spiegando il motivo per il quale questa sera non potrà essere presente sugli spalti dello Stadio Olimpico per la partita Roma-Bodo/Glimt valida per la semifinale di Conference League. Grande tifoso della squadra giallorossa, Venditti è spesso allo stadio dove si rapporta spesso con i tifosi.

Non potendo partecipare ad una partita importante per la stagione della squadra di Mourihno, il cantautore ha scelto di svelare personalmente il motivo per cui non potrà tifare per la Roma. Venditti, infatt, ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere un problema all’occhio.

Operazione all’occhio per Antonello Venditti

Antonello Venditti, dopo averci pensato su, ha deciso di farsi operare per risolvere un problema all’occhio. “Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”, ha spiegato il cantautore. Ma qual è il motivo dell’operazione?

Venditti ha promesso di spiegare tutto nei prossimi giorni annunciando, tuttavia, di aver deciso di operarsi per pucker maculare, un’affezione dell’occhio che potrebbe portare alla formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della parte centrale della retina. Con il sorriso e di ottimo umore, Venditti ha raccontato tutto sui social ricevendo tantissimi messaggi d’affetto e di supporto da parte dei suoi, tantissimi fan.













