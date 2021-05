Antonello Venditti/ Le date del nuovo tour: lista completa

Manca poco al ritorno in concerto di Antonello Venditti, cantautore e musicista tra i più prolifici della scuola romana questa sera ospite di Top Dieci. Qualche giorno fa, infatti, è stato annunciato il calendario completo del suo Unplugged Special Tour 2021, che vede come prima data quella dello Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino), il 2 luglio prossimo. Venditti è solo uno dei tanti artisti pronti a rilanciare il mondo della musica live dopo circa un anno di stallo. Nel suo caso, tutti i concerti si terranno all’aperto e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Inoltre, sempre per ridurre al minimo il rischio dei contagi, si è pensato di programmarli per quest’estate, nel periodo in cui notoriamente curva dei positivi si abbassa. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Simona Izzo e Monica Leofreddi, ex Antonello Venditti/ Da traditore a tradito

Tutte le date del nuovo tour di Antonello Venditti

Di seguito la lista completa delle tappe dell’Unplugged Special Tour di Antonello Venditti: 2 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino), 6 luglio all’Anfiteatro dell’anima di Cervere (Cuneo), 8 luglio al Castello Scaligero di Villafranca (Verona), 10 luglio all’Arena della Marca di Treviso, 13 luglio in piazza Trento e Trieste a Ferrara, 19 luglio all’Anfiteatro Il Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia), 23 luglio al Festival di Majano di Majano (Udine), 25 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia), 29 luglio al Teatro Antico di Taormina (Messina), 1° agosto al Castello di Lombardia di Enna, 4 agosto al Cave di Cusa di Campobello di Mazara (Trapani), 10 agosto in piazza Libertini di Lecce, 16 agosto all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini), 4 settembre in piazza Duomo a Prato, 8 settembre in piazza dei Signori a Vicenza.

Antonello Venditti/ Torna a cantare dopo un anno di silenzio (Concerto primo maggio 2021)

Antonello Venditti e gli auguri social a Bob Dylan

Qualche giorno fa, in occasione del compleanno del cantautore (nonché collega) Bob Dylan, Antonello Venditti ha voluto omaggiarlo così sulla sua pagina Facebook: “Mai vincitore di premio Nobel per la letteratura fu più lontano da essa… forse miglior termine per lui sarebbe definirlo poeta, ma temo lo faccia inorridire in ogni caso. Auguri! Antonello”. Sotto al post, qualche fan esprime il suo doppio ossequio verso Dylan e Venditti: “Auguri a Bob Dylan, naturalmente, buon compleanno. Però per me Antonello Venditti, tu, più poeta di tutti. Sarai ospite sabato da Carlo Conti? Se è sì non vedo l’ora, se ci sarai vedrò il programma. Tanti auguri per tutto, ti voglio bene”. L’appuntamento con Venditti è dunque per sabato 29 maggio in prima serata su Rai1.

LEGGI ANCHE:

LE "PICCOLE GIOIE ROMANISTE" DI VENDITTI/ Video, gran ritorno giallorosso su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA