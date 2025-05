Un’ampia intervista per Antonello Venditti ha colorato il pomeriggio di Rai Uno; ospite a Domenica In, il cantautore si è raccontato a tutto tondo passando in rassegna carriera, aneddoti, retroscena e anche riferimenti alla sua vita privata. Colpisce la commozione evidente quando l’attenzione si poggia sul rapporto di oggi con suo figlio Francesco, noto attore e doppiatore. Tutto parte da un video di repertorio con il cantautore che, ospite di Raffaella Carrà, rivide suo figlio dopo ben 2 mesi: “Il rapporto con mio figlio era tentennante, non era stabile; oggi mio figlio ha quasi 50 anni, è un ragazzo risolto, un grandissimo attore e doppiatore e abbiamo un rapporto meraviglioso, che sarebbe dire poco… In quel frangente invece non era così.

Antonello Venditti ha dunque spiegato che, ai tempi di quella sua partecipazione nel programma di Raffaella Carrà, il rapporto con suo figlio Francesco era purtroppo incostante. “Io stavo sempre in tournée, non lo vedevo mai. Gli chiedevo: ‘Ma quando ci vediamo’, lui mi diceva di no, lo ha fatto per 2 mesi. Il motivo? Si era messo d’accordo con Raffaella Carrà per farmi quella sorpresa! Io stavo male, quando l’ho visto scendere le scale un po’ lo volevo abbracciare un po’ lo volevo menare! Si è negato per 2 mesi…”.

Dopo il retroscena, Antonello Venditti si concentra sul rapporto di oggi con suo figlio Francesco soprattutto una particolare rivelazione di Mara Venier: “Dopo l’ultima intervista che ti ho fatto prima di oggi, mi ha scritto un messaggio: ‘Grazie per quello che hai fatto per papà’…”. A questo proposito il cantautore, sempre commosso ed emozionato, ha spiegato: “Lui adesso è come se fosse mio padre… mio figlio Francesco è forte, qualcosa che non si può definire; magari avessi avuto un padre come lui”. Parole importanti quelle di Antonello Venditti per suo figlio Francesco, come da lui stesso sottolineato; un’investitura che è frutto di anni che sono serviti per costruire un rapporto che, dalle piccole frizioni del passato, oggi risplende di amore puro: “Ogni momento della vita è bello, degno di essere vissuto; l’amore deve essere giusto”.