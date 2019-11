Antonello Venditti/ Simona Izzo: “È stata una grande storia d’amore, ma…”

Antonello Venditti e Simona Izzo in passato sono stati marito e moglie. Un matrimonio importante quello tra il cantautore romano e la regista ed attrice che sono stati sposati dal 1975 al 1978. Tre anni d’amore e un figlio di nome Francesco, ma poi le cose tra i due sono naufragate per via di un tradimento. A rivelarlo è stata proprio la Izzo che parlando della relazione con Venditti ha rivelato: “È stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato”. Il perdono di cui parla la Izzo è quello per un tradimento che la regista ha subito dal cantautore romano: “Ci siamo lasciati per un tradimento, suo, non mio. Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”

Simona Izzo: Antonello Venditti e le canzoni a lei dedicate

La regista ed attrice non nasconde di non aver mai perdonato Antonello Venditti per quel tradimento: “non lo sopporto proprio, perché forse non ho mai tradito” e parlando delle varie canzoni che il cantautore le ha dedicato ha detto: “se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io”. Diverse, infatti, le canzoni che hanno ispirato Venditti e che ha dedicato alla ex moglie Simona Izzo. Qualche esempio? Pensiamo ad “Amici mai”, “Ricordati di me”, “Ci vorrebbe un amico” fino a “Dimmelo tu cos’è”. Si tratta di bellissime canzoni d’amore che parlano di una storia importante, ma finita.

Antonello Venditti, il rapporto con Ricky Tognazzi marito di Simona Izzo

Nonostante la fine del matrimonio, Antonello Venditti e Simona Izzo sono rimasti in buoni rapporti. In realtà lo sono anche quelli tra il cantante romano e Ricky Tognazzi, il marito della Izzo come ha rivelato la stessa ex concorrente del GF VIP: “Flavia, l’ex moglie di Ricky, ha lavorato con me, abbiamo parlato per ore del marito che abbiamo condiviso. Prima c’era la gelosia retroattiva. Ricky va d’accordo con Antonello, lo invita ai suoi concerti. Noi siamo un po’ speciali anche perché anche le mie sorelle sono separate: e con gli ex mariti e i figli, la nostra è una gigantesca famiglia allargata fatta di famiglie ricomposte”.

