Super ospite della puntata finale di Sanremo 2025 è stato Antonello Venditti, che ha ricevuto il premio alla carriera. Salito sul palco dell’Ariston, ha dedicato al pubblico due canzoni: “Ricordati di me” e “Amici miei“. Subito i fan si sono accorti che qualcosa non stava andando per il verso giusto ed è scoppiata la polemica sulle stonature del cantante, che durante la performance faticava a raggiungere alcune note. Tralasciando alcuni commenti offensivi e decisamente fuori luogo, i telespettatori si sono subito chiesti se Antonello Venditti stesse bene, data la sua esibizione a voce bassa.

“Ma sta bene? Mi sto preoccupando“, dice un commento su X. Alcuni sono increduli nel sentire così tante stonature da parte del cantante: “Roba strana…quello che ritieni storia della musica (Venditti) stona ripetutamente, quello che manco pensi sia un cantante (Achille Lauro) tira fuori talento e una super canzone…“. Altri invece si sono schierati a favore del cantante, comprensivi del suo calo di voce per via dell’età e sicuri di aver di fronte un grande della musica italiana: “Antonello Venditti il migliore di tutti. che artista immenso“. Dopo l’esibizione, il cantante ha spiegato il perchè dei suoi cali di nota.



Antonello Venditti a Sanremo 2025: “Non riesco a far passare questa febbre a 37.5”

Dopo essersi esibito sul palco di Sanremo 2025 Antonello Venditti ha voluto raccontare un aneddoto su Carlo Conti, che verso Natale si trovava in una chiesa e ha sentito la canzone “Stella”, segno che poi lo ha portato ad invitarlo sul palco. Successivamente, il cantante ha spiegato di avere da settimane una febbre a 37.5 che perdura e non accenna a scendere. Ecco spiegate le cause di questa esibizione un po’ “ballerina” durante la finale di Sanremo 2025. In ogni caso, Antonello Venditti rimane una delle icone della musica italiana più amate di sempre.