ANTONELLO VENDITTI: “VACCINATO CON ASTRAZENECA”/ Ira No-Vax, lui: “Ti mando affan…”

Antonello Venditti si è vaccinato. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore romano, protagonista di un video che ha provocato non poche polemiche sui social, suscitando in particolare la rabbia dei suoi fan No-Vax. Venditti, che ha da poco compiuto 72 anni, ha potuto ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca dal momento che nel Lazio si è iniziato a vaccinare le persone dai 68 anni in su, ha dichiarato: “Sono di ritorno dalla Nuvola di Fuksas perché mi sono vaccinato. La Nuvola era concepita come un trionfo all’ingegno italiano nel mondo: sarebbe dovuta servire a concerti, banchetti, cose di tutti i tipi e adesso è stata convertita e mi pare una cosa bellissima che un’opera d’arte possa convertirsi a utilità per la collettività“. A scatenare la reazione furibonda dei suoi fan, però, sono state altre parole…

ANTONELLO VENDITTI VACCINATO: L’IRA DEI FAN

In particolare, a suscitare l’indignazione dei fan, è stata non solo la scelta di vaccinarsi, ma in particolare di accettare la somministrazione del siero AstraZeneca, oggetto nei giorni scorsi di tante discussioni dopo la sospensione per alcuni giorni in via precauzionale: “Prima di farlo ci ho pensato un sacco. E dopo mi sono detto: voglio fare questo vaccino proletario, perché è giusto farlo e perché credo sia quello che funzionerà meglio perché costa poco, poi non so se ci azzecco o no“. Venditti ha poi concluso: “Speriamo che tutti sviluppiamo gli anticorpi, così da poter tornare a cantare tutti insieme. W tutti i vaccini del mondo. Vaccinatevi, almeno ci potremo ridivertire e riabbracciare nella vita, in quella che si chiama ancora vita e che molti pensano sia infinita“. Tempo pochi minuti e alcuni fan hanno iniziato ad attaccarlo, accusandolo di essersi fatto abbindolare da fantomatici “poteri forti”. Tanto geniale quanto schietta la replica del cantautore: “Ascolta a me gli effetti collaterali del vaccino sono che mando affanculo un po’ tutti e sopratutto te!“.

