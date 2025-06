Antonia pupilla di Fiorella Mannoia? L’occasione d’oro dopo Amici 24 e i complimenti della cantante

Antonia era la più brava ad Amici 24? Rispondere a questa domanda sarebbe forse ingiusto, anche se il suo secondo posto nella categoria canto la dice lunga sul suo talento. Non solo, poco fa è arrivata un’altra conferma su quanto sia brava la cantante napoletana: Fiorella Mannoia ha invitato Antonia in uno dei palchi più prestigiosi d’Italia durante la giornata di martedì 3 giugno 2025. Quello che è successo è già diventato virale in un video, che ha collezionato una marea di commenti da parte dei fan.

Tutto è avvenuto nella serata di “Semplicemente Fiorella“, il primo appuntamento a Roma presso le Terme di Caracalla di uno degli eventi programmati della cantante. Antonia Nocca è diventata protagonista di questo show, senza aspettarselo e senza quasi volerlo dato che l’autrice di “Mariposa” ha deciso di invitarla sul palco per condividere con lei un dolce momento musicale. Non solo, la cantante dai celebri capelli rossi e ricci ha anche voluto precisare di aver apprezzato talmente tanto il suo talento da essere sicura che anche Francesco De Gregori avrebbe amato il loro duetto “Sempre e per sempre“.

Amici 24, Antonia si esibisce davanti ai grandi della musica

Durante l’evento di Radio Subasio si sono esibiti numerosi ospiti d’eccezione, quali Il Volo, Diodato, Loredana Bertè e tanti altri come Brunori Sas, Arisa, Sal Da Vinci, Nek e Raf. Un’occasione d’oro per Antonia diventata dunque una dei ‘big’ in maniera ufficiale dopo il suo percorso ad Amici 24, nel quale ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente. Non a caso, come hanno confermato le voci social, il duetto di lei e Fiorella Mannoia è stato in assoluto il più apprezzato della serata con due voci perfettamente armonizzate che hanno lasciato un vero e proprio segno nel cuore dei fan.

