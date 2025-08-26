Chi è Antonia Nocca, cantante classe 2005 che ha preso parte ad Amici 24. Un percorso ad alti e bassi fino alla finale. E dopo il talent...

Antonia Nocca è stata tra le protagoniste di Amici 24: con la sua voce, la giovane classe 2005 è riuscita a conquistare il pubblico, mettendosi in mostra nel corso dell’esperienza. Classe 2005, Antonia è originaria di Napoli, dove è nata e ha studiato al liceo classico, prima di dedicarsi alla musica in maniera definitiva. Appassionata di canto, è stata spinta dalla sua famiglia e proseguire con la sua passione, cercando di farla diventare un vero e proprio mestiere. Nel 2024, per la giovane è arrivata l’esperienza ad Amici: dopo aver superato i casting, Antonia Nocca ha infatti conquistato anche la maglia del serale, anche se il suo percorso non è sempre stato liscio. È riuscita infatti ad entrare nella scuola di Amici solamente dopo aver superato Diego Lazzari in una sfida proposta da Rudy Zerbi.

Durante l’esperienza ad Amici, Antonia ha pubblicato anche diversi inediti, come Giganti e Romantica. Più avanti, inoltre, ha pubblicato anche un altro brano, Dove ti trovi tu. Un’esperienza, quella dentro la scuola di Amici, che ha regalato ad Antonia grandi soddisfazioni, portandola fino alla finale. Pur non vincendo, la giovane artista napoletana è riuscita ad ottenere una notorietà importante con una buona fanbase.

Antonia, chi è: “Dopo Amici mi sono sentita sballottata”

Dopo l’esperienza di Amici, per Antonia non è stato semplice tornare alla vita di tutti i giorni, cercando di ritrovare il suo equilibrio. “Mi sono sentita sballottata. La mia vita è cambiata da un giorno all’altro” ha rivelato a Fanpage. All’interno della casa, per Antonia le cose non sono state sempre semplici: per un periodo ha sentito di non riuscire più a cantare a causa di un’ansia crescente. “Mi sento bloccata” ha raccontato la cantante classe 2005, che poi con il tempo e l’aiuto dei coach e dei compagni è tornata a far sentire la sua voce, riuscendo ad arrivare fino in finale.