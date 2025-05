Antonia ricorda Amici 24: “Ero convinta di non saper più cantare, avevo paura…“

Amici 24 ha regalato grandissime emozioni a tutti i concorrenti e anche chi è arrivato in finale, nonostante la mancata vittoria, è comunque ampiamente soddisfatto del percorso nel talent. Anche Antonia ricorda con grande affetto e commozione la sua avventura nel programma di Maria De Filippi, una vera e propria palestra in cui esercitare la passione per il canto, oltre che vera e propria palestra di vita. “Mi ha insegnato a non arrendermi alle situazioni“, ha ammesso l’ex allieva intervistata da FqMagazine.

La giovane ragazza ha le idee ben chiare sul suo futuro e Amici le ha insegnato a non arrendersi mai: “Nella vita voglio cantare e per questo non mi sono data la possibilità di demordere. Prima mi capitava assiduamente“. Non sono però mancati i momenti di sconforto: “A un certo punto ero convinta di non saper più cantare. Avevo continuamente paura di ciò che potesse pensare la gente e di non riuscire ad emozionare, che per me è fondamentale. Emozionarmi ed emozionare sono i motivi per cui canto“.

Antonia e la carriera davanti: “Non ho paura, ma dovrò metterci tutta me stessa“

Antonia durante il suo percorso ad Amici 24 ha parlato molto di sé, delle sue insicurezze e paure, confrontandosi spesso con i suoi compagni di viaggio, con gli insegnanti e con Maria De Filippi. Insicurezze che spesso l’hanno portata a vivere le situazioni con poca serenità: “Amici mi ha regalato molto a livello professionale, ma soprattutto personale. Il pensiero di non saper più cantare era scaturito da alcuni problemi con me stessa, che poi ho scoperto come risolvere. Avrei voluto farlo prima e vivere delle situazioni con più serenità“.

Ora, una volta uscita dalla casetta e conclusa l’esperienza nel talent, per lei c’è una strada professionale tutta da costruire: “È una nuova situazione con la quale interfacciarmi. Non ho paura, ma so che dovrò metterci tutta me stessa perché le cose vadano nel miglior modo possibile“.