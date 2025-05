Antonia: ecco perché ha partecipato ad Amici 24

La finale del serale di Amici 24 si avvicina e per gli allievi ancora in gara è il momento di riflettere sulla propria avventura. Durante il daytime del talent show del 30 aprile 2025, durante una conversazione con Alessia, Antonia ha deciso di raccontarsi a cuore aperto svelando il motivo per cui ha deciso di partecipare ad Amici dove, oltre che sfoggiare il proprio talento, si sta facendo conoscere anche come persona. “Ho deciso di iscrivermi perché la musica è la cosa che mi fa più felice, mi fa sentire appagata, mi da autostima. Ho bisogno di cantare, penso che questo sia il posto migliore per esprimere quello che sono e quello che voglio fare”, ha detto la cantante della squadra di Rudy Zerbi.

“Mi sento fortunata, a 19 anni è assurdo che mi sia successa una cosa del genere. Ho bisogno di provare emozioni, voglio cantare per le persone. Quando iniziò il Serale stavo male, avevo un casino in testa così forte che non sentivo la musica. Ho provato a sentire solo il suono della mia voce, e così ho risolto. Quando non pensi cosa fai e ti lasci andare, ti viene tutto bene“, ha aggiunto.

Il passato di Antonia di Amici 24

Antonia, durante il percorso nella scuola di Amici 24, ha sempre mostrato la parte più forte del proprio carattere nascondendo, invece, quella più tenera ed emotiva. A poche settimane dalla finalissima, durante un confronto con Rudy Zerbi, Antonia ha deciso di aprirsi e di svelare il proprio passato all’insegnante.

“Nella mia vita le persone non mi hanno rispettato, ci sono state persone che hanno avuto poco rispetto di me e non ho mai capito perché. Ho sempre dato tutta me stessa, quanto mi inca**avo. Il mio cervello è entrato in un contesto nuovo, è capitato che ho deciso di attaccare per non venire attaccata. Non è stata un’ottima idea“, ha concluso la cantante che, con la sua voce, sta incantando tutti.

