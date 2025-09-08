Antonia Dell'Atte, ospite della Vita in diretta, ricorda Giorgio Armani nel giorno del funerale e piange in diretta.

Nella prima puntata della nuova stagione della Vita in diretta, Alberto Matano, nella seconda parte della trasmissione, si è occupato del mondo dello spettacolo insieme ai suoi opinionisti. Al tavolo c’erano Luca Tommassini, Anna Pettinelli, Barbara Alberti e Roberto Alessi in compagnia dei quali ha lanciato il servizio sull’ultimo saluto a Giorgio Armani i cui funerali si sono svolti oggi in forma privata. Al termine del servizio, al tavolo, c’era anche Antonia Dell’Atte, ex modella che ha lavorato tantissimo con Giorgio Armani con il quale aveva un rapporto davvero speciale.

Alberto Matano cede così la parola proprio ad Antonia Dell’Atte chiedendole di svelare l’ultima volta in cui ha visto Giorgio Armani. Antonia dell’Atte, così, svela di averlo visto lo scorso marzo in occasione di una sfilata e di aver poi saputo del ricovero di alcuni mesi fa. Nel ricordare lo stilista, poi, Giorgia Dell’Atte non trattiene le lacrime.

Il ricordo di Giorgia Dell’Atte su Giorgio Armani

“Lui mi ha aiutata tantissimo”, dice in lacrime alla Vita in diretta la musa ispiratrice di Giorgio Armani. “Lui mi ha riscattata due volte: dalla Puglia e poi quando mi sono separata mi ha aiutata tantissimo. Mi ha ripresa a lavorare a 30-31 anni. Per me Giorgio è stato un maestro di vita. Mi sento orfana“, dice ancora Antonia Dell’Atte che svela come l’incontro con Armani le abbia cambiato la vita. “Lui sarà eterno, noi ilo 28 ci vedremo tutti a Milano per celebrarlo. Il suo stile continuerà“, dice ancora la Dell’Atte. “Anche le persone più semplici, più umili, hanno mandato dei messaggi per omaggiarlo”, conclude.

“Tu dice che Armani è stato molto importante nella tua vita ma anche tu sei stata molta importante per Armani. C’è stata una mostra recentemente e la prima foto era di Antonia“, dice ancora Roberto Alessi.