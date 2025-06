Antonia canta al Pride di Milano ma il pubblico social dice no: "Mi fanno male le orecchie". E qualcuno chiede il suo ritiro.

Antonia Nocca ha cantato al Pride di Milano con tanti altri ospiti chiamati per celebrare la comunità LGBT. In quell’occasione è salita sul palco anche l’amica e collega Senza Cri, che i fan pensano essere ormai da qualche tempo la sua fidanzata. Da mesi si parla di un flirt tra le due artiste ma loro non hanno mai confermato o smentito di essere insieme. A Webboh Senza Cri aveva detto queste parole: “Il mio livello sentimentale? A me non va di dire niente a livello sentimentale, lo tengo per me. Posso solo dire che sono felice, questo è quello che dico: sono felice”.

Antonia è dunque salita sul palco per esibirsi nella sua canzone Romantica e Relax, ma dopo le prime note si è scatenata una vera e propria bufera social. Infatti, dopo poco dalla sua performance, sono stati pubblicati innumerevoli video su Instagram e TikTok, con dei commenti molto pesanti sull’esibizione. Ma cos’è successo? E perchè Antonia di Amici è stata attaccata così tanto? Andiamo a scoprirlo.

Antonia di Amici, i commenti dei fan sui social: “Si sono dimenticati l’auto-tune“

“Ma perché la voce è così aiuto“, scrive un utente sui social, “Mi fanno male le orecchie“. Antonia al Pride di Milano sembra aver cantato davvero male e i fan se ne sono accorti. Increduli della sua voce, hanno pensato che fosse saltato l’autotune: “Si sono dimenticati di attivare l’auto tune”, “Che ha passato?”, “Questa è passata al posto di Nicolò”, scrive un fan di Filippucci. Altri commenti sono stati davvero impietosi: “Delusione”, “Cambia lavoro, orrenda e pietosa”. Ancora non si sa cosa sia successo ad Antonia e perchè abbia cantato così male, ma potrebbe essere dovuto al caldo o al fatto che quel giorno la cantante non fosse troppo in forma, del resto capita a tutti!