Domenica 2 febbraio 2025 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, e già iniziano ad arrivare le anticipazioni. Particolare scalpore sta facendo un presunto bacio scattato tra Antonia e Senza Cri, e a riportare la notizia è stata la famosa pagina Amici News, che racconta tutto quello che succede nel talent show di Canale 5. Queste le parole della pagina: “Ci raccontano di un bacio appassionato fra Antonia e Senza Cri”.

Mollenbeck in crisi ad Amici 24: "Ho paura di uscire"/ "Pronto a qualsiasi cosa pur di accedere al Serale"

Poi è stato comunicato che alcune talpe hanno visto tutta la vicenda dalla gradinata sopra, e hanno dunque riportato questa scena. Dopo poco tempo, però, la pagina ha deciso di cancellare il post precisando di aver preferito evitare di creare scalpore su quello che è successo tra le due ragazze. La pagina di Amici News ha poi continuato così: “Per chi vuole sapere di più basta chiedere alle varie talpe che oggi erano presenti“. […] “Noi abbiamo ricevuto questa notizia da due talpe differenti, non mi sembra che le talpe vedano fischi per fiaschi“.

AMICI 24/ Anticipazioni registrazione puntata 2 febbraio 2025: Francesco entra e vince, Luk3 sotto accusa

Chi sono Antonia e Senza Cri di Amici?

Classe 2005, Antonia Nocca è una cantante napoletana entrata da poco tempo nella scuola di Amici 2024. Rudy Zerbi l’ha scelta dopo le audizioni, dopo aver deciso che Diego Lazzari non sarebbe più potuto rimanere nel talent. L’arrivo di Antonia ha scombussolato un po’ gli equilibri tra gli allievi: pare essere proprio lei la cantante più brava di quest’anno, e potrebbe essere la presunta vincitrice. Antonia di Amici ha incantato il pubblico con una canzone di Elisa, “Blu Part II”, e Pluto Projector, grazie alla quale ha vinto la sfida con Diego.

Alessia piange per Luke ad Amici: "Ma posso pensare che sei falso?"/ La dura reazione: "Guarda come sto io!"

Senza Cri è invece il soprannome di Cristina Carella. Nata nel 2000 a Brindisi, ha oggi quasi 25 anni e da subito si è distinta per essere una delle artiste più talentuose del programma. Senza Cri ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia e vive con la sorella, il papà e la mamma, che a sua volta è una danzatrice. La ragazza vive a Milano, e sui social vanta già tantissimi followers. Il suo carattere ha conquistato tutti: è caparbia e simpatica ed è sempre a disposizione per impegnarsi a migliorare giorno per giorno.