Antonia Fotaras: “Ho scelto di fare l’attrice da piccolissima”/ “Sul set ho trovato molti amici”

Antonia Fotaras ha deciso da bambina di avvicinarsi al mondo del teatro e del cinema. La giovane romana di origini greche, secondo i genitori sarebbe dovuta diventare un medico, ma lei ha scelto tutt’altra strada: “Io ho deciso da piccolissima di fare l’attrice. Quando sei piccolo però non ti credono. Quando ho preso il primo lavoro avevo 16 anni. Al provino di Don Matteo mi ha accompagnata mio papà”.

L’attrice, nata a Roma, è originaria della Grecia e più nello specifico dell’isola di Simi, da dove viene il papà. Si tratta di un luogo per lei speciale, come racconta a “Generazione Z”: “Per me è casa. È un posto dove vado se ho bisogno di ispirazione. Vado lì e mi sento coccolata e accolta. Mi sento arricchita dal fatto di avere due nazionalità diverse. So tante lingue: italiano, inglese, greco, spagnolo e un po’ di francese”.

Antonia Fotaras: “Sul set ho stretto molte amicizie”

Il successo, per Antonia Fotaras, è stato grande negli ultimi anni. A chi le chiede se le faccia piacere essere fermata per strada, lei risponde: “Dipende sempre dalle circostanze. Mi fa piacere quando magari le persone mi fermano e c’è una connessione con il pubblico perché facendo cinema e serie tv non hai interazioni come in teatro. Il modello di attrice a cui mi ispiro? Mi piace tantissimo Zendaya. Mi piace quanto è brava, quanto è una bella persona, genuina e spontanea”. Per quanto riguarda invece lei, spiega: “Ho tantissime amiche che fanno teatro o cinema. Sul set siamo diventati veramente stretti”.

